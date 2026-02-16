Collegno celebra le nozze d’oro e di diamante: 148 coppie premiate

COLLEGNO – Sala gremita e clima di grande emozione sabato 14 febbraio, giorno di San Valentino, per la tradizionale cerimonia di consegna delle pergamene alle coppie di Collegno che hanno raggiunto un importante anniversario di matrimonio. L’iniziativa, promossa dall’Amministrazione comunale e ospitata nei locali dell’Unitre Collegno, ha visto una partecipazione particolarmente numerosa.

Sono state 48 le coppie che hanno festeggiato i 60 anni di matrimonio, mentre 100 hanno celebrato le nozze d’oro, per un totale di 148 unioni premiate. Alla cerimonia hanno preso parte il sindaco Matteo Cavallone, l’assessore alle Politiche sociali Roberto Bacchin, il presidente del Consiglio comunale Enrico Manfredi e l’assessore alle Politiche associative Gianluca Treccarichi.

Nel suo intervento il sindaco ha sottolineato il valore simbolico e sociale dell’iniziativa, evidenziando come traguardi così longevi rappresentino un patrimonio di esperienze e valori per l’intera comunità. Anche l’assessore Bacchin ha rimarcato l’importanza della cerimonia nel calendario civico cittadino, riconoscendo il ruolo delle famiglie nella coesione sociale del territorio.

La mattinata si è svolta in un clima festoso, con la consegna delle pergamene personalizzate e di una fotografia ricordo a ciascuna coppia, accompagnata da un lungo applauso collettivo per ogni anniversario celebrato.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese