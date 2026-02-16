Città della Salute e della Scienza di Torino, una targa in memoria del dermatologo Paolo Dapavo

TORINO – Una targa commemorativa e l’intitolazione della stanza ambulatoriale dove ha lavorato per anni: così la Struttura di Dermatologia universitaria della Città della Salute e della Scienza di Torino ha voluto ricordare il dottor Paolo Dapavo.

La cerimonia si è svolta presso la Clinica Dermatologica dell’ospedale torinese, dove Dapavo era dirigente medico dal 1999. Nato nel 1965 e scomparso il 9 luglio 2025, è stato per oltre vent’anni un punto di riferimento per la psoriasi, ambito di cui coordinava il gruppo dedicato, e più in generale per la cura delle patologie dermatologiche.

Colleghi e collaboratori lo ricordano per la competenza professionale, l’entusiasmo e la disponibilità dimostrata nei confronti dei pazienti, dei giovani medici e dell’intero team sanitario.

Alla commemorazione hanno preso parte la Direzione Generale, la Direzione Sanitaria di Presidio e la Struttura di Dermatologia, che hanno espresso gratitudine per il contributo umano e professionale lasciato dal medico alla comunità ospedaliera e ai pazienti seguiti nel corso della sua carriera.

