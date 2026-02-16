Come fare impresa con successo nel 2030? Parte il ciclo di eventi “Innovation that matters”

Fare impresa oggi in Piemonte e in Italia non è più una questione di sola intuizione. In un mercato sempre più globalizzato, veloce e interconnesso, servono competenze solide, capacità di adattamento e un approccio strategico orientato al medio-lungo periodo. Improvvisarsi oggi è rischioso; saper leggere i trend e accedere alla conoscenza giusta, al contrario, può fare la differenza tra fallimento e crescita.

È da questa consapevolezza che nasce “Innovation that matters”, il nuovo ciclo di eventi gratuiti ideato da Merakyn – Agenzia di Consulenza e Società Benefit con base a Torino e operatività nazionale e internazionale (sedi in Milano, Bologna e Regno Unito a Leeds). Un tour di webinar che prenderà il via all’inizio del 2026, pensato per accompagnare startup, PMI e professionisti a comprendere come fare impresa oggi guardando al 2030 e oltre.

Diversi i partner del ciclo di eventi, hanno già confermato la partecipazione: Novrith, Prolaw, UpFactor, Startax, FTechnology e Social Innovation Teams. Tra gli speaker delle diverse puntate ci sarano anche Paolo Landoni, Prof. di imprenditoria al Politecnico di Torino e di Milano, insieme a Davide Rovera, Prof. in Esade Business School. Altri partner e speaker sono in fase di conferma.

Il 1° webinar sarà il 17 marzo in ambito AI e Automation, l’iscrizione è gratuita su Eventbrite. Abbiamo raccolto in questo articolo a seguire alcune informazioni utili sull’iniziativa ed anche una breve intervista con l’ideatore Lorenzo D’Amelio, CEO & Founder di Merakyn.

“Innovation that matters”: un tour per chi costruisce il futuro

Il ciclo di eventi, ad ora 4 già pianificati, affronterà alcuni dei temi più rilevanti per lo sviluppo del business contemporaneo, tra cui:

Intelligenza Artificiale e Automazioni: per imparare come ottimizzare le operations del proprio business;

per imparare come ottimizzare le operations del proprio business; Marketing Strategy e Lead Generation : consigli utili per il business developmenet;

: consigli utili per il business developmenet; Fundraising e bandi a fondo perduto : come coinvolgere investitori, come acqusire fondi senza cedere equity;

: come coinvolgere investitori, come acqusire fondi senza cedere equity; Social Personal Branding su LinkedIn: per rendere efficaci le proprie attività di comunicazione online con il principale social network professionale.

E molto altro… L’obiettivo non è divulgativo e fine a sé stesso, ma profondamente operativo: fornire strumenti concreti, casi studio reali e visioni strategiche utili a chi ogni giorno fa impresa.

Il 1° webinar annunciato sarà dedicato ad uno dei temi più “caldi” del momento: AI e Automation, con un focus su produttività, processi aziendali e sviluppo di nuovi prodotti / servizi. Un argomento che oggi incide in modo diretto sulla competitività delle imprese e che Merakyn suggerisce di affrontare con metodo e consapevolezza.

L’appuntamento è per il 17 marzo 2026, l’accesso al webinar è gratuito e si potrà ricevere il link dedicato previa iscrizione su Eventbrite.

Al ciclo di eventi partecipano partner di Merakyn, come citato in precedenza, con competenze verticali in diversi settori tra cui: operations, fundraising, product development, oltre a realtà attive nel mondo della social innovation e player rilevanti dell’ecosistema dell’innovazione.

Un’iniziativa coerente con il ruolo di Merakyn come abilitatore dell’ecosistema imprenditoriale piemontese e nazionale, che intende contribuire a fare rete tra imprese, startup, investitori e mondo accademico.

Lorenzo D’Amelio: da Torino al Regno Unito, l’imprenditore piemontese che investe nell’innovazione

Ad ideare l’iniziativa “Innovation that matters” (che richiama il payoff dell’agenzia) è Lorenzo D’Amelio, CEO & Founder di Merakyn: originario del Biellese e torinese d’adozione, oggi è residente a Leeds, nel Regno Unito, uno dei principali hub europei per l’innovazione e le startup. Gli inglesi risultano infatti al 1° posto nel continente per investimenti raccolti da parte delle startup con oltre 23 miliardi investiti dai VC inglesi nel 2025 (dati HSBC Innovation Banking UK e Dealroom) a fronte di 1,7 miliardi raccolti in Italia (circa il 14x).

Dopo un’exit come Co-Founder dell’agenzia pubblicitaria Btrees (effettuata dopo che l’agenzia aveva assunto già oltre 20 dipendenti in 5 anni), ha fondato nel 2022 Merakyn con l’obiettivo di supportare in modo verticale startup e PMI nella propria crescita strategica. Ha investito in numerose realtà “early stage” ed è oggi presente nella cap table di 13 startup, principalmente in fase “pre-seed”.

Il suo percorso si intreccia anche con l’impegno per l’imprenditoria nei mercati emergenti: è infatti tra gli ideatori di Startup Africa Roadtrip, progetto non-profit attivo da oltre 8 anni che, tramite l’APS BeEntrepreneurs, connette imprenditori africani ed europei. Da questa esperienza è nato anche Kili Ventures, un syndicate basato nel Regno Unito che investe in startup nei mercati emergenti, fondato insieme a Davide Rovera e Andrea Censoni.

Marketing Strategist e Startup Advisor, D’Amelio in oltre 14 anni di esperienza da consulente, ha supportato più di 500 imprese – tra cui realtà nazionali come Banca Sella, Eni e Fintech District – ed è mentor e docente in diversi contesti accademici e incubatori: Università Cattolica, ESCP Business School, CDP, B4i – Bocconi University, SocialFare, ecc. Nel tempo libero, coltiva la passione per la corsa e il basket.

Merakyn: consulenza strategica per imprese innovative

L’Agenzia di Consulenza e Società Benefit Merakyn è oggi una realtà “boutique” in forte crescita, con un team specializzato nello sviluppo di startup e PMI tramite servizi di comunicazione, business development e sostenibilità. E con professionisti certificati Meta, Google e LinkedIn. In pochi anni ha già supportato oltre 300 startup, lavorando direttamente e coi propri partner su posizionamento, go-to-market, fundraising e sistemi di crescita scalabili.

Un modello di consulenza che punta non solo alla performance economica di sè e dei propri clienti e partner, ma anche alla creazione di valore per l’ecosistema dell’innovazione, tramite appunto ad eventi informativi gratuiti ed altre attività sociali in linea con la missione benefit dell’agenzia, che emerge dalla propria reazione d’impatto.

Con “Innovation that matters”, Merakyn rafforza ulteriormente il proprio ruolo come ponte tra competenze, territori e futuro, portando il dibattito sull’innovazione fuori dai confini dei grandi eventi e rendendolo accessibile a chi fa impresa ogni giorno.

D’Amelio: “Il vantaggio competitivo non sta in un tool, ma nell’approccio strategico”.

Abbiamo raccolto a seguire uno scambio che meglio spiega il motivo del ciclo di eventi gratuiti e su che base si fonda l’iniziativa.

QP: Perché avete deciso di lanciare “Innovation that matters” proprio ora?

LDA: «Vediamo troppe aziende affrontare il cambiamento senza strumenti adeguati. L’AI, il fundraising o il branding personale non sono mode o da usare come tattiche: sono leve strategiche. Il vero vantaggio competitivo a mio parere oggi non sta infatti nell’uso di un tool, ma nell’approccio strategico per poter gestire il cambiamento costante. Volevamo creare quindi uno spazio concreto, gratuito e di qualità per chi vuole fare impresa al meglio nei prossimi anni».

QP: Che ruolo può avere il Piemonte nell’ecosistema dell’innovazione?

LDA: «Un ruolo centrale. Il Piemonte ha competenze, cultura industriale e capitale umano straordinari. Serve però una maggiore dinamicità e connessione con i trend europei e globali. Merakyn nasce anche per fare da ponte e come enzima per l’ecosistema territoriale».

QP: Guardando al 2030, quale competenza sarà davvero imprescindibile per un imprenditore?

LDA: «La capacità di pensare in modo strategico e sistemico. Unendo il business all’impatto sociale, il capitale umano alla tecnologia. L’innovazione accelera, le competenze tecniche evolvono, ma chi sa leggere il contesto e prendere decisioni consapevoli avrà sempre un vantaggio competitivo».

Il 1° appuntamento del ciclo “Innovation that matters”, come dicevamo, è dedicato a AI e automazione per il business: è gratuito ed aperto a imprenditori, manager, startup e professionisti. Per partecipare è possibile iscriversi attraverso i canali di Merakyn (raggiungibili su www.merakyn.net), in particolare tramite Eventbrite, dove verranno annunciati anche i prossimi webinar e gli aggiornamenti del “tour”.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese