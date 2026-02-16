L’ecosistema degli investimenti finanziari: qui c’è tanto da esplorare

Quando qualcuno introduce l’argomento dedicato agli investimenti finanziari non può che farlo parzialmente, e questo perché l’argomento è come un vasto ecosistema stratificato popolato da strumenti finanziari, metodologie, regole e intermediari.

Ecco allora una panoramica sintetica sul vasto mondo degli investimenti finanziari, che riportiamo qui di seguito senza comunque voler dire esaurito il tema, anzi, l’articolo va preso come una piccola mappa con cui intraprendere il viaggio nell’ecosistema dei mercati finanziari.

Borse valori, asset e intermediari

Tutto parte dalle borse valori, luoghi regolamentati il cui compito è favorire l’accesso al capitale ad aziende private, ma anche di quotare obbligazioni governative e societarie che gli investitori acquisteranno attraverso gli intermediari autorizzati.

Una nazione avanzata ha almeno una borsa valori attiva al suo interno e può quotare le azioni, le obbligazioni corporate e i Titoli di Stato, i fondi negoziati in Borsa (exchange traded fund, o ETF), le materie prime minerarie e agricole, più altri strumenti di tipo derivato. Valute a corso legale e criptovalute, invece, seguono un percorso diverso noto come over-the-counter (OTC), cioè non centralizzato.

Gli investitori, professionisti o non professionali, possono accedere agli asset quotati sulle borse valori attraverso gli intermediari finanziari autorizzati. Gli intermediari sono banche e società appositamente nate per supportare gli investitori nel loro viaggio, tra rischi e ricompense.

Grazie all’informatizzazione dei mercati finanziari gli intermediari mettono a disposizione dei clienti piattaforme digitali con cui chiunque può investire online, senza essere costretto a recarsi in un luogo fisico ogni qualvolta si intenda acquistare o vendere un asset class.

Nei fatti le borse valori sono nei nostri smartphone, basta una app per il trading per accedere a qualsiasi mercato e cominciare a esporsi.

La formazione finanziaria, l’analisi dei rischi e le strategie

La formazione finanziaria dovrebbe essere sempre alla base di ogni scelta di investimento. Per esempio, se l’interesse ricade sulle azioni è importante studiare cosa esse rappresentano, le tipologie (azioni ordinarie, di risparmio) e quali diritti potrebbero dare al detentore (diritto di voto).

Successivamente serve un’analisi dei rischi. Investire su un titolo azionario soltanto perché la casa madre della società risiede in Piemonte, o perché adoriamo i prodotti commercializzati, non è affatto sufficiente ed espone al rischio di perdita del capitale. Una corretta analisi, invece, contempla il settore industriale al quale appartiene la società quotata, ne valuta il bilancio e l’andamento del prezzo nel tempo.

Servono poi delle strategie di investimento. Anche in questo caso vanno conosciute attraverso la formazione e poi predisposte. Spesso gli investitori preferiscono sperimentare le strategie in un contesto virtuale e solo al termine del test applicarle a un asset finanziario reale, ovvero, investendo denaro.

Nell’analisi e nella costruzione di una strategia aiutano molto i fogli di calcolo, con i quali è facile tenere sotto controllo alcuni indicatori quali il minimo e il massimo di prezzo, o la mediana in un arco di tempo specifico, la volatilità e altre variabili statistiche.

Infine, e riassumendo, la psicologia gioca un ruolo cruciale nelle scelte di investimento. Ecco perché è bene avere una mappa dell’ecosistema e sapere anzitutto su cosa investire, conoscere l’asset sul quale si intende costruire una strategia di investimento e poi coltivare la formazione finanziaria nel lungo periodo.

Disclaimer

“Le informazioni qui fornite non costituiscono una ricerca di investimento. I materiali non sono stati preparati in conformità ai requisiti legali volti a promuovere l’indipendenza della ricerca di investimento e in quanto tali devono essere considerati come una comunicazione pubblicitaria. Tutte le informazioni sono state preparate da ActivTrades (altresì “AT”).

Le informazioni non contengono una raccolta dei prezzi di AT, né possono essere intese come offerta, consulenza, raccomandazione o sollecitazione ad effettuare transazioni su alcuno strumento finanziario. Non viene fornita alcuna dichiarazione o garanzia in merito all’accuratezza o alla completezza di tali informazioni.

Qualsiasi materiale fornito non tiene conto dell’obiettivo di investimento specifico e della situazione finanziaria di chiunque possa riceverlo. I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri. AT fornisce un servizio di sola esecuzione. Di conseguenza, chiunque agisca in base alle informazioni fornite lo fa a proprio rischio.”

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese