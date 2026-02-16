Mattarella a Torino per il centenario dalla morte di Piero Gobetti

TORINO -Torino ha celebrato il centesimo anniversario della morte di Piero Gobetti con una cerimonia al Teatro Carignano, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Un momento solenne per ricordare l’intellettuale torinese, morto in esilio a Parigi nel febbraio del 1926, a soli venticinque anni, dopo le aggressioni subite da squadristi fascisti.

Nel suo intervento, il sindaco Stefano Lo Russo ha ripercorso la figura e il pensiero di Gobetti, sottolineando come, nonostante la giovane età, avesse già intuito la fragilità delle istituzioni democratiche. Secondo il primo cittadino, Gobetti aveva compreso con lucidità che le democrazie non vengono necessariamente abbattute da colpi di Stato improvvisi, ma possono essere progressivamente svuotate dall’interno, quasi impercettibilmente.

Un richiamo che Lo Russo ha collegato all’attualità, parlando di un contesto internazionale segnato da conflitti, tensioni e crescenti fragilità democratiche, oltre che da una diffusa sfiducia verso le istituzioni. In questo scenario, ha osservato, riemergono semplificazioni pericolose, polarizzazioni e l’uso della paura come strumento politico. Proprio per questo, il pensiero e l’esempio di Gobetti continuano a rappresentare un monito e un invito alla vigilanza civile.

Il sindaco ha quindi rivolto un ringraziamento al presidente Mattarella, sottolineando come la sua presenza abbia conferito alla giornata un significato particolarmente alto. Lo Russo ha evidenziato la consonanza tra il costante richiamo del Capo dello Stato ai principi costituzionali, alla dignità della persona e alla responsabilità civica e l’eredità ideale lasciata da Gobetti, ravvisando in questa continuità i tratti profondi della tradizione repubblicana italiana. Torino, ha concluso, rivendica con orgoglio il legame con una delle sue figure più rappresentative.

Al termine della cerimonia, il presidente della Repubblica ha lasciato il Teatro Carignano per recarsi in visita alla sede del quotidiano La Stampa.

Le iniziative per il centenario proseguiranno nei prossimi giorni. Il Centro Studi Piero Gobetti, fondato nel 1961 e ospitato nella casa che fu di Gobetti e della moglie Ada Prospero, ha promosso insieme a un comitato nazionale un ampio calendario di appuntamenti. Tra questi, la cerimonia al Cimitero del Père-Lachaise, dove Gobetti è sepolto, oltre a convegni e lezioni dedicati alla sua figura e al suo pensiero.

