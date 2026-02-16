Rissa nel centro migranti di Mathi: sette feriti, indagano i carabinieri

MATHI – Serata di tensione nel centro di prima accoglienza per migranti Casa Chantal di via Martiri della Libertà, a Mathi, dove nella serata di domenica 15 febbraio 2026 è scoppiata una violenta rissa tra i componenti di due nuclei familiari ospitati nella struttura.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 Azienda Zero, che hanno soccorso sette persone rimaste coinvolte nello scontro. I feriti, tutti con traumi giudicati non gravi, sono stati trasportati negli ospedali di Ciriè e Cuorgné per le cure e gli accertamenti del caso.

Secondo i primi rilievi effettuati dai militari della compagnia di Venaria Reale dei Carabinieri, che stanno conducendo le indagini, durante la rissa sarebbero stati utilizzati bastoni e bombolette di spray urticante. Sono attualmente in corso le procedure per identificare tutte le persone che hanno partecipato allo scontro: nei loro confronti scatterà la denuncia per rissa.

Le verifiche investigative hanno inoltre escluso la presenza di armi da taglio, smentendo alcune ricostruzioni circolate sui social nelle ore successive all’accaduto.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese