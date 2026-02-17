La montagna tra sguardo femminile, sacralità e buddhismo: quattro conferenze tra Torino e Milano

TORINO – Qual è lo sguardo letterario femminile sulla montagna? Si può trovare il punto di incontro tra sacralità, ecosistema e essere umano? QUeste sono alcune delle domande che animeranno il ciclo di tre incontri gratuiti che si svolgeranno tra Torino e Milano nei prossimi giorni. Ad organizzarli è l’Unione Buddhista italiana, l’iniziativa è inserita nell’ambito dell’Olimpiade Culturale di Milano Cortina 2026.

Si parte con un reading letterario, venerdì 20 febbraio, presso la storica Libreria della Montagna di Torino (via Paolo Sacchi, h.19) per una serata ricca di suggestioni, in cui due attori si alterneranno nella lettura di passi scelti dall’antologia Meditare tra le montagne del Tibet. Canti sull’impermanenza, a cura di Kurtis S. Schaffer, edita da Ubiliber, casa editrice dell’Unione Buddhista Italiana.

Sabato 21 febbraio al Museo Nazionale della Montagna di Torino appuntamento con “Diventa montagna. Sacralità e simbologie di un ecosistema”: l’incontro, il cui titolo si ispira al verso del mistico tibetano Shabkar, yogi e poeta del XIX secolo, intende riflettere sulla montagna nella sua potente valenza spirituale, in quanto simbolo di elevazione e ricerca interiore, metafora di uno stato meditativo imperturbabile, ma anche contesto ambientale per lo sviluppo di importanti tradizioni buddhiste.

A parlarne Enrico Camanni, scrittore e alpinista; Marco Albino Ferrari, scrittore esperto di cultura di montagna; Andrea Staid, antropologo; Chiara Bellini e Stefano Beggiora, docenti dell’Università Ca’ Foscari; Andrea Cassi e Michele Versaci, dello studio di architettura EX e il fotografo Mattia Micheli.

Sabato 28 febbraio alla Casa della Cultura di Milano (via Borgogna, 3 – h.14.30) si terrà “L’altra montagna. Sguardi di donne sulle alte terre” dedicato al tema della montagna al femminile, intesa nella sua più estesa accezione di rigenerazione e comunità, accompagnata dal racconto di donne illustri.

Il ciclo si concluderà sabato 14 marzo al Teatro Elfo Puccini di Milano (corso Buenos Aires, 33 – h.14.30) con “Cura la montagna. Un approccio interdipendente fra uomo e natura” che vede protagonisti Luca Mercalli, meteorologo e divulgatore scientifico.

