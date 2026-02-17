Ecco perchè Chiellini, Comolli e Kalulu sono stati sanzionati dalla Serie A dopo Inter-Juve

TORINO – Due sanzioni per altrettanti giocatori della Juventus per aver attaccato verbalmente gli arbitri della partita contro l’Inter. Nella 25a giornata tra Juve e Inter giocata a San Siro l’arbitro (Federico La Penna) ha espulso Kalulu per un presunto contatto con il giocatore della squadra avversaria, ma secondo molti tifosi e telecronisti è stato un errore di valutazione tecnico, perché le immagini hanno mostrato che contatto non c’è stato.

La Lega Serie A ha comunicato che Pierre Kazeye Rommel Kalulu Kyatengwa (Juventus) ha ricevuto una doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

Nel comunicato ufficiale si legge anche: un’inibizione a tutto il 31 marzo e un’ammenda di 15 mila euro per

Comolli Damien Jacques (Juventus) “per avere, al termine del primo tempo, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, assunto un atteggiamento aggressivo e gravemente intimidatorio nei confronti del Direttore di gara, cercando il contatto fisico con il medesimo, evitato grazie all’intervento dell’allenatore della soc. Juventus e di altri tesserati e collaboratori, proferendo inoltre espressioni gravemente insultanti avverso il medesimo Direttore di gara e reiterando tale comportamento anche nella zona antistante lo spogliatoio dell’Arbitro”.

Infine una squalifica fino al 27 febbraio per Chiellini Giorgio (Juventus) “per avere, al termine del primo tempo, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, contestato in modo concitato ed irriguardoso l’operato del Direttore di gara, reiterando tale comportamento anche nella zona antistante lo spogliatoio dell’Arbitro; per avere inoltre, nel medesimo contesto, rivolto critiche offensive indirizzate agli Ufficiali di gara; infrazione quest’ultima rilevata da un Assistente”.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese