Arriva ad Alessandria la mostra sulle migrazioni: all’inaugurazione ci sarà anche l’evoluzionista Telmo Pievani

ALESSANDRIA – La mostra dedicata alle migrazioni arriva ad Alessandria. Dopo il successo ottenuto a Novara nel mese di novembre, “Exodos-Exit – Popoli in cammino” fa tappa ad Alessandria, nell’ambito dello stesso progetto che vede la collaborazione tra l’Ordine dei Giornalisti del Piemonte e l’Università del Piemonte Orientale.

Gli ospiti dell’inaugurazione

Sede della mostra sarà il Dipartimento di Scienze e innovazione tecnologica di viale Teresa Michel 11. L’inaugurazione è prevista lunedì 23 febbraio alle 17, la chiusura il 18 marzo. Il taglio del nastro sarà preceduto, alle 15, da un convegno che vedrà gli interventi del Rettore Upo Menico Rizzi, del presidente dell’Ordine dei Giornalisti Stefano Tallia, del giornalista Domenico Quirico, del fotoreporter Paolo Siccardi, del biologo evoluzionista Telmo Pievani e della dottoressa Alba Angelucci, sociologa dell’ambiente e del territorio del Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze politiche, economiche e sociali Upo. A coordinare la discussione, la consigliera dell’Ordine dei Giornalisti del Piemonte Antonella Mariotti. Il convegno si propone di superare la narrazione emergenziale, intrecciando l’urgenza della cronaca con la profondità della ricerca scientifica. Se lo sguardo dei giornalisti Domenico Quirico e Paolo Siccardi restituirà la testimonianza nuda di chi documenta i confini del presente, l’intervento di Telmo Pievani sposterà l’asse del dibattito verso una dimensione antropologica ed evolutiva. La storia dell’umanità è, per sua stessa natura, una storia di spostamenti.

Cosa vedremo nella mostra

Il progetto fotografico “Exodos-Exit” nacque nel 2017 da un’idea dell’Associazione degli ex allievi del Master di Giornalismo Giorgio Bocca di Torino sostenuta dalla Regione Piemonte. Nel 2024 la mostra è stata rilevata dall’Ordine dei Giornalisti del Piemonte che ha deciso di riproporla con nuovi contenuti grazie alle foto di tredici reporter piemontesi che hanno descritto il fenomeno delle migrazioni in diversi angoli del mondo.

«Il successo ottenuto da questa iniziativa nella prima tappa a Novara dove centinaia di studenti hanno potuto osservare e riflettere sulle migrazioni a partire dagli scatti dei nostri fotoreporter dimostra che l’intuizione avuto con l’Università del Piemonte Orientale è stata giusta» – spiega il presidente dell’Ordine dei Giornalisti del Piemonte Stefano Tallia – «La mostra non ha l’obiettivo di indicare soluzioni politiche, ha però l’ambizione di fornire a chi la visiterà strumenti di conoscenza per formarsi un’opinione libera e documentata su un fenomeno complesso che non può essere semplificato. Anche per questo, le testimonianze di Domenico Quirico, Telmo Pievani e Paolo Siccardi nel convegno inaugurale saranno di certo molto preziose».

