Spaccio vicino alla stazione ferroviaria di Tortona: un arresto e oltre due etti di droga sequestrati

TORTONA – Un controllo di routine si è trasformato in un’operazione antidroga nei pressi della stazione ferroviaria di Tortona. Durante un giro di pattuglia, i Carabinieri hanno notato due uomini che si muovevano con atteggiamento sospetto e hanno deciso di fermarli per un controllo.

Durante la perquisizione, uno dei due è stato trovato con circa trenta grammi di hashish. L’altro, invece, è scappato a piedi e, mentre fuggiva, ha gettato a terra un pacchetto contenente cocaina e hashish già divisi in dosi pronte per essere vendute.

I militari hanno poi esteso il controllo all’abitazione dell’uomo fermato. Anche lì è stata trovata altra droga, già suddivisa e pronta per lo spaccio. In totale sono stati sequestrati più di due etti di sostanze stupefacenti.

Al termine dell’operazione una persona è stata arrestata, mentre il complice è stato denunciato a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale e per detenzione di droga ai fini di spaccio.

Il giudice, al termine del rito direttissimo, ha convalidato l’arresto e ha disposto per l’indagato l’obbligo di firma.

