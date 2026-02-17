Scende dall’auto rimasta in panne sulla A4 Torino-Milano e viene travolto: muore un uomo

NOVARA – Non ce l’ha fatta l’uomo di circa 50 anni travolto da una automobile sulla A4 Torino-Milano.

Secondo quanto si apprende, erano le 18:30 di oggi quando l’uomo a bordo della propria automobile stava percorrendo l’autostrada, in direzione del capoluogo piemontese. Il veicolo però ha un problema e l’uomo, tra Balocco e Carisio, in provincia di Vercelli, accosta sulla corsia di emergenza e scende dall’auto.

Poi la tragedia: il 50enne viene travolto da un altro mezzo e sbalzato per diversi metri sull’asfalto a causa dell’impatto molto violento. Sul posto arrivano i soccorsi, le sue condizioni appaiono subito gravissime. Il ferito viene quindi trasportato dal personale sanitario all’ospedale Maggiore di Novara, qui però l’uomo è deceduto a causa delle ferite riportate.

Sul posto anche i vigili del fuoco. Su quanto accaduto sta indagando la polizia stradale di Novara che ha ascoltato fino a tarda sera tutte le persone coinvolte, incluso il conducente di un terzo veicolo.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese