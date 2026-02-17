CronacaTorinoVercelli
Scende dall’auto rimasta in panne sulla A4 Torino-Milano e viene travolto: muore un uomo
L’uomo è morto all’ospedale di Novara
NOVARA – Non ce l’ha fatta l’uomo di circa 50 anni travolto da una automobile sulla A4 Torino-Milano.
Secondo quanto si apprende, erano le 18:30 di oggi quando l’uomo a bordo della propria automobile stava percorrendo l’autostrada, in direzione del capoluogo piemontese. Il veicolo però ha un problema e l’uomo, tra Balocco e Carisio, in provincia di Vercelli, accosta sulla corsia di emergenza e scende dall’auto.
Poi la tragedia: il 50enne viene travolto da un altro mezzo e sbalzato per diversi metri sull’asfalto a causa dell’impatto molto violento. Sul posto arrivano i soccorsi, le sue condizioni appaiono subito gravissime. Il ferito viene quindi trasportato dal personale sanitario all’ospedale Maggiore di Novara, qui però l’uomo è deceduto a causa delle ferite riportate.
Sul posto anche i vigili del fuoco. Su quanto accaduto sta indagando la polizia stradale di Novara che ha ascoltato fino a tarda sera tutte le persone coinvolte, incluso il conducente di un terzo veicolo.
