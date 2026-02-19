AlessandriaCulturaPiemonte
ECO ECO ECO – A World-Wide Talk for Umberto: il successo della maratona online a dieci anni dalla morte di Umberto Eco
L’evento è stato curato da Fondazione Umberto Eco e Fondazione Bottega Finzioni
ALESSANDRIA – Si conclude alle ore 12 del 19 febbraio ECO ECO ECO – A World-Wide Talk for Umberto la maratona online dedicata a Umberto Eco nel decennale della morte.
Si sono alternati sul web da Luciano Canfora a Paolo Fresu, da Eshkol Nevo a Elisabetta Sgarbi, da Alberto Manguel alla Fondazione Schultz con il coordinamento di Fondazione Umberto Eco e della Fondazione Bottega Finzioni
