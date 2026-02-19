Be Comics vs Torino Comics, a Torino due fiere sul mondo dei fumetti in contemporanea

TORINO – A Torino è guerra dei fumetti, o meglio delle fiere dedicate al mondo dei comics. Dopo la decisione di Torino Comics di lasciare il Lingotto per spostarsi alla Certosa di Collegno, ecco che arriva, decisamente a sorpresa, l’annuncio di Gl Events della nascita di una nuova fiera dedicata, che si svolgerà proprio in contemporanea con Torino Comics.

La nuova fiera si chiama Be Comics! Be Games! Torino e si svolgerà al Lingotto Fiere dal 18 al 19 aprile 2026. Nasce dalla collaborazione tra GL Events e Fandango Club Creators.

Be Comics! Be Games! Torino sarà un grande spazio dedicato al fumetto, al gaming e alla cultura pop, con aree tematiche che abbracciano editoria, videogiochi, esports, giochi da tavolo e di ruolo, cosplay, performance e creatività indipendente.

I visitatori troveranno espositori, una grande Artist Alley, spazi per l’incontro tra autori, editori e pubblico, aree dedicate alle competizioni, al gioco libero e alle community, oltre a laboratori, attività immersive e spazi family friendly pensati per coinvolgere pubblici di tutte le età.