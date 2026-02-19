Seguici su

Be Comics vs Torino Comics, a Torino due fiere sul mondo dei fumetti in contemporanea

Il pubblico sceglierà di seguire la storica manifestazione o preferirà la comodità della sede tradizionale e la curiosità per il nuovo evento?
Gabriele Farina

Pubblicato

3 minuti fa

il

TORINO –  A Torino è guerra dei fumetti, o meglio delle fiere dedicate al mondo dei comics. Dopo la decisione di Torino Comics di lasciare il Lingotto per spostarsi alla Certosa di Collegno, ecco che arriva, decisamente a sorpresa, l’annuncio di Gl Events della nascita di una nuova fiera dedicata, che si svolgerà proprio in contemporanea con Torino Comics.

Nasce Be Comics! Be Games! Torino

La nuova fiera si chiama Be Comics! Be Games! Torino e si svolgerà al Lingotto Fiere dal 18 al 19 aprile 2026. Nasce dalla collaborazione tra GL Events e Fandango Club Creators.

Be Comics! Be Games! Torino sarà un grande spazio dedicato al fumetto, al gaming e alla cultura pop, con aree tematiche che abbracciano editoria, videogiochi, esports, giochi da tavolo e di ruolo, cosplay, performance e creatività indipendente.

I visitatori troveranno espositori, una grande Artist Alley, spazi per l’incontro tra autori, editori e pubblico, aree dedicate alle competizioni, al gioco libero e alle community, oltre a laboratori, attività immersive e spazi family friendly pensati per coinvolgere pubblici di tutte le età.

Insomma tutto quello che è sempre stato Torino Comics e che lo storico evento, giunto alla sua trentesima edizione, riproporrà a Collegno.

Ora bisognerà vedere se il pubblico, e la grande schiera di cosplayers, abituato a Torino Comics sceglierà di seguire la storica manifestazione o preferirà la comodità della sede tradizionale e la curiosità per il nuovo evento.

