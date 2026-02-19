I Subsonica in tour: sold out per “Cieli su Torino”, biglietti per “Terre rare” online da domani

TORINO – I Subsonica saranno in tour con “TERRE RARE 96-26” a partire dal 26 giugno, ma i biglietti saranno online dalle 12 di domani, 20 febbraio.

La tournée estiva farà seguito a “CIELI SU TORINO 96-26”, quattro concerti speciali sold out in occasione della celebrazione del trentennale di carriera (il 31 marzo, l’1, 3 e 4 aprile) e all’annuncio dell’undicesimo album della band dal titolo “Terre Rare”, in uscita il 20 marzo per Epic Records/Sony Music Italy, preordinabile a questo link.

“Terre Rare” è l’album del viaggio, dell’apertura sonora verso nuove geografie reali e immaginarie. È anche un viaggio nel tempo ma soprattutto nel tempo presente, con le sue ferite e i suoi sogni, tra le sue ombre più profonde e i suoi spiragli di umanità. Le Terre Rare esplorate dai Subsonica sono piene di suoni nuovi, più organici rispetto al passato e di strumenti raccolti durante un viaggio, compiuto dalla band, sull’altra sponda del Mediterraneo.

CIELI SU TORINO 96-26 (le cui date per ora sono sold out) non rappresenta solo l’atteso ritorno della band alla dimensione live. Ogni biglietto infatti darà la possibilità di accedere anche ad una mostra antologica coinvolgente nel Duomo delle OGR interamente dedicata alla storia del gruppo – con foto, memorabilia, costumi di scena, strumenti e apparecchiature dei primi album, manifesti e tanto altro -, oltre a un dj set in cui, al termine di ogni concerto, i Subsonica si alterneranno in consolle. La stessa città di Torino e la Regione Piemonte – grazie alla collaborazione con l’agenzia torinese Consiste. Entertainment – saranno protagoniste delle celebrazioni del trentennale, con iniziative che le coinvolgeranno, intrecciandosi con i luoghi che più hanno segnato la storia dei Subsonica: mostre, eventi, percorsi sonori che trasformeranno il capoluogo in un grande museo a cielo aperto, per un abbraccio e omaggio reciproco fra band e città.

