Ancora controlli nei locali: serata abusiva in corso Svizzera a Torino interrotta dalla polizia, 6 mila euro di multa

TORINO – Nei giorni scorsi una serata di una discoteca di corso Svizzera è stata interrotta dalla polizia perchè l’evento era abusivo.

L’ispezione è scattata all’una e mezza di notte, supportata da alcune segnalazioni arrivate dal Dipartimento Commercio e dalla Commissione Comunale di Vigilanza. All’interno del locale, in cui erano presenti circa 80 persone, gli agenti non hanno trovato le autorizzazioni necessarie per le serate danzanti.

In particolare, mancavano le condizioni di agibilità previste per garantire la sicurezza dei partecipanti. Per questo motivo gli agenti hanno disposto l’immediata sospensione della musica e dell’intrattenimento; le persone presenti hanno quindi lasciato il locale in modo ordinato sotto la supervisione degli agenti.

Il titolare è stato denunciato ed è stata disposta una multa da 6.372 euro.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese