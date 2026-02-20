Puoi comprarla ma non guidarla (o quasi), l’asta del paradosso a Pinerolo

PINEROLO – A Pinerolo va in scena un’asta che ha il sapore del paradosso. Il Comune ha messo in vendita tre vecchie Fiat Panda 4×4 comunali, immatricolate tra il 2000 e il 2001, ferme da anni in magazzino.

Le vetture, considerate inquinanti secondo le attuali normative antismog, non potranno circolare nella cintura torinese. O meglio, potranno farlo soltanto in un caso molto specifico: se al volante ci sarà un over 70, categoria per la quale sono previste deroghe alle limitazioni ambientali.

Chi si aggiudicherà uno dei tre lotti dovrà sostenere il costo del carro attrezzi per il ritiro, le spese di revisione e la rimozione dei lampeggianti arancioni ancora installati sul tetto. Insomma, oltre al prezzo d’acquisto, un investimento a fondo perduto per rimetterle su strada (ammesso di poterle guidare).

Un’asta che fa discutere

Il caso ha già acceso commenti: vendere auto che la maggior parte dei cittadini non può utilizzare sembra una contraddizione evidente. D’altro canto, la Panda 4×4 è un modello iconico, ancora molto apprezzato dagli amanti dei mezzi “di una volta”, robusti e adatti anche a strade di montagna. C’è chi potrebbe acquistarle come mezzi da collezione.

