80enne accoltella una cameriera in un hotel a Venaria Reale

VENARIA REALE – Sono stati registrati momenti di tensione in un albergo di Venaria Reale, dove una discussione degenerata ha portato all’arresto di un pensionato torinese di 80 anni.

Secondo quanto ricostruito, intorno all’ora di pranzo l’uomo, ospite della struttura, avrebbe avuto un acceso diverbio per motivi apparentemente futili con una cameriera sessantenne. Il dibattito è rapidamente sfociato in violenza, poiché l’anziano avrebbe afferrato un coltello da cucina colpendo la donna alle braccia.

La lavoratrice è stata soccorsa dal 118 e trasportata all’ospedale Ospedale Giovanni Bosco di Torino e le sue condizioni sono state definite non sono gravi.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione e del Nucleo Radiomobile di Venaria Reale, che hanno arrestato l’80enne con l’accusa di tentato omicidio. L’uomo è stato condotto in carcere su disposizione della Procura della Repubblica di Ivrea, che coordina le indagini per chiarire l’esatta dinamica dei fatti.

