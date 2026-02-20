C’è anche il torinese Cassinelli nella staffetta da 5000 m di short track che ha conquistato il bronzo a Milano-Cortina 2026

MILANO – Gli azzurri della staffetta da 5000 m di short track hanno conquistato la medaglia di bronzo a Milano-Cortina 2026. Una medaglia che si inserisce tra l’oro della staffetta mista e l’argento di Arianna Fontana e della staffetta femminile da 3000 m.

Nel quartetto che ha sfidato Corea del Sud, Canada e Olanda, figura anche il torinese Andrea Cassinelli che insieme a Pietro Sighel, Thomas Nadalini, Luca Spechenhauser hanno portato a casa un’altra medaglia per l’Italia.

La favorita Olanda allunga con Vant’ Wout nel finale e vince con distacco. La Corea si prende l’argento con un sorpasso all’ultimo giro su Pietro Sighel, bravo comunque a difendere la terza posizione (e il bronzo) dall’attacco del Canada.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese