Seguici su

SportTorino

C’è anche il torinese Cassinelli nella staffetta da 5000 m di short track che ha conquistato il bronzo a Milano-Cortina 2026

Il torinese Andrea Cassinelli insieme a Pietro Sighel, Thomas Nadalini, Luca Spechenhauser hanno portato a casa un’altra medaglia per l’Italia

Pubblicato

2 minuti fa

il

MILANO – Gli azzurri della staffetta da 5000 m di short track hanno conquistato la medaglia di bronzo a Milano-Cortina 2026. Una medaglia che si inserisce tra l’oro della staffetta mista e l’argento di Arianna Fontana e della staffetta femminile da 3000 m.

Per approfondire:

Nel quartetto che ha sfidato Corea del Sud, Canada e Olanda, figura anche il torinese Andrea Cassinelli che insieme a Pietro Sighel, Thomas Nadalini, Luca Spechenhauser hanno portato a casa un’altra medaglia per l’Italia.

La favorita Olanda  allunga con Vant’ Wout nel finale e vince con distacco. La Corea si prende l’argento con un sorpasso all’ultimo giro su Pietro Sighel, bravo comunque a difendere la terza posizione (e il bronzo) dall’attacco del Canada.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *