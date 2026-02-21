Maxi operazione antidroga nel Canavese: sei arresti e oltre 8 chili di hashish sequestrati

IVREA – Un’operazione su larga scala contro lo spaccio di sostanze stupefacenti ha impegnato per un’intera giornata i militari dell’Arma dei Carabinieri, con un dispositivo coordinato che ha interessato il territorio di Ivrea e l’area del Canavese.

Il blitz è scattato alle prime ore dell’alba di giovedì 19 febbraio ed è stato condotto dalla Compagnia Carabinieri di Ivrea sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Ivrea. L’operazione si è conclusa in serata dopo una lunga serie di perquisizioni e controlli mirati.

Oltre cento militari impiegati

In campo sono scesi oltre cento uomini tra personale della linea territoriale e reparti speciali del Comando Provinciale Carabinieri di Torino, con il supporto del Nucleo Cinofili della Polizia Locale di Strambino, comune del Canavese.

Nel corso dell’operazione sono state perquisite 25 persone ritenute responsabili, a vario titolo e in concorso tra loro, di produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti.

Droga, contanti e un’arma modificata

Il bilancio dei sequestri è significativo. I militari hanno recuperato:

quasi 8 chilogrammi di hashish

320 grammi di marijuana

85 grammi di cocaina

80 grammi di crack

11 grammi di metanfetetamina

Nel possesso di due degli arrestati è stata inoltre trovata una pistola a salve calibro 8 millimetri modificata per l’utilizzo di munizioni calibro 22. Insieme all’arma sono state sequestrate sette cartucce dello stesso calibro e tre caricatori monofilari.

Durante le perquisizioni sono stati anche sequestrati circa 125 mila euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Sei arresti: quattro in carcere

Il bilancio finale dell’operazione conta sei arresti, tra cui una donna. Due persone sono state poste agli arresti domiciliari, mentre quattro sono state trasferite alla Casa Circondariale di Ivrea, dove restano a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida.

L’operazione rappresenta uno dei più rilevanti interventi antidroga degli ultimi mesi nel territorio canavesano, confermando l’attenzione investigativa sul contrasto ai traffici di stupefacenti nell’area.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese