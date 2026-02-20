Chieri, lo stadio Buozzi sarà completamente ristrutturato: accordi con Duomo Chieri A.S.D.

CHIERI – La Città di Chieri ha avviato l’iter per la ristrutturazione integrale dell’impianto sportivo di corso Buozzi, che ospita le partite del Duomo Chieri A.S.D.. L’attuale convenzione di gestione scadrà il 30 giugno 2026 e l’Amministrazione comunale ha deciso di non procedere, per il momento, con un nuovo bando, così da rendere la struttura disponibile per l’apertura di un cantiere definito complesso e non compatibile con la presenza di atleti e pubblico.

La scelta è motivata dalle condizioni dell’impianto, ritenuto bisognoso di interventi strutturali non più rinviabili. Nei prossimi mesi saranno definiti il cronoprogramma e il quadro economico dei lavori. Nel frattempo è stato avviato un tavolo di confronto con l’associazione sportiva attualmente concessionaria, con l’obiettivo di individuare soluzioni alternative per limitare l’impatto sulle attività sportive.

«Si tratta di una scelta di responsabilità e di una chiara visione a lungo termine. Il campo Buozzi necessita di molto più di una semplice manutenzione. Abbiamo l’intenzione di investire risorse importanti per trasformarlo in un luogo dove allenarsi e giocare nella massima sicurezza e in un ambiente di qualità. Siamo consapevoli dei problemi che questo stop temporaneo potrà comportare, ma desideriamo rassicurare i fruitori dell’impianto: stiamo lavorando incessantemente per individuare e supportare soluzioni alternative che favoriscano la continuità sportiva», spiega l’assessore allo Sport Flavio Gagliardi.

Sulla stessa linea il vice sindaco e assessore al Bilancio Roberto Quattrocolo e l’assessora ai Lavori pubblici Daniela Sabena: «L’impianto Buozzi è uno storico punto di riferimento per il calcio chierese e sarà al centro di un percorso di completa riqualificazione strutturale. Si tratta di interventi invasivi e non più rimandabili, perché la priorità è dare alle ragazze e ai ragazzi una struttura moderna, efficiente e pienamente conforme ai più elevati standard di sicurezza. Una scelta peraltro obbligata, perché l’alternativa sarebbe solo quella della dismissione dell’impianto. E che conferma l’attenzione della nostra Amministrazione verso il mondo dello sport, come dimostrato dalla realizzazione della nuova pista di atletica allo Stadio De Paoli e del pavimento in parquet del PalaGialdo».

Commenta il presidente del Duomo Chieri A.S.D., Paolo Pirocca: «Siamo felici che la Città di Chieri abbia avviato il percorso per la completa ristrutturazione dell’impianto sportivo Buozzi e siamo consapevoli dell’assoluta necessità di urgenti lavori di ammodernamento a livello impiantistico e di sicurezza. Siamo altresì felici che sia stato avviato un percorso comune tra l’Amministrazione comunale e la nostra associazione, volto a garantire la continuità delle attività sportive anche durante questa fase di riqualificazione dell’impianto; l’obiettivo congiunto delle parti è di garantire la continuità delle attività sportive durante questa fase transitoria, grazie a soluzioni logistiche alternative concordate con l’Amministrazione».

