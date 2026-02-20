Il Piemonte si lascia alle spalle la perturbazione atlantica: sole e temperature fino a 20°, ancora alto il rischio valanghe

TORINO – Il Piemonte si lascia alle spalle l’ultima, di una lunga serie, perturbazione atlantica che ha portato piogge e, soprattutto, abbondanti nevicate che hanno interessato nuovamente le nostre montagne, in particolare nel Cuneese.

Le previsioni

Più nel dettaglio, secondo l’ultimo aggiornamento del meteorologo Andrea Vuolo, dopo l’ultima perturbazione atlantica transitata la scorsa notte e che ha portato una breve imbiancata fino a quote collinari, sul Piemonte si interromperà per almeno una settimana questo lungo periodo perturbato caratterizzato da tanta pioggia a bassa quota e abbondanti nevicate sulle Alpi, specie sopra i 1.400 metri.

Dalla giornata di oggi si aprirà infatti una fase di alta pressione con condizioni prevalentemente soleggiate e miti, accentuata escursione termica giornaliera nel weekend e inversione termica a tratti marcata su pianure e fondovalle collinari dove, nottetempo, i valori minimi potranno ritornare al di sotto dello zero.

Tuttavia, nelle ore pomeridiane, le temperature si porteranno su valori tipici di inizio primavera, molto spesso prossime (o localmente superiori) ai 15°C e con locali picchi addirittura di 18-20°C per effetto foehn nel pomeriggio di oggi.

Nelle prossime, conclude Vuolo, ore tornerà protagonista il vento su tutti i settori alpini fino a fondovalle, già presente sulle testate valli occidentali anche con raffiche superiori ai 100-120 km/h sui crinali, dove persisterà un livello di pericolo valanghe 3-MARCATO su tutte le alte valli e ancora livello 4-FORTE sul Torinese, dove Arpa Piemonte ha emesso anche per venerdì un’allerta gialla per valanghe, con l’attività valanghiva che potrà localmente interessare la viabilità su valli Orco, Lanzo, Susa, Sangone, Chisone, Pellice e Po.

