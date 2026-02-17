Seguici su

Ancora una ultima perturbazione sul Piemonte, neve fino a quote collinari: i dettagli

Fiocchi che potranno presentarsi fino in prossimità delle basse colline

TORINO – Come avevamo anticipato, dopo le ingenti nevicate nel weekend di San Valentino, e la nuova perturbazione, l’ennesima, che aveva portato nuove nevicate e venti tempestosi, ecco che sul Piemonte arriverà ancora una ultima perturbazione.

Secondo l’ultimo aggiornamento del meteorologo Andrea Vuolo, il vento di foehn ha ufficialmente raggiunto gran parte delle pianure centro-occidentali e settentrionali della regione con intensità fino a 40-60 km/h verso le aree pedemontane e tra 70 e 100 km/h sui settori alpini di medio-alta valle, con un picco di 148 km/h alla Gran Vaudala di Ceresole Reale e 106 km/h a Bardonecchia – Selletta Monte.

La ventilazione rimarrà sostenuta e a tratti tempestosa in montagna fino alla tarda serata di oggi, con forti raffiche fin sugli sbocchi vallivi soprattutto su Canavese, Torinese e Canavese.

Nevicate a carattere di tormenta continueranno ad interessare le testate vallive a Nord del Monviso per sfondamento da Nordovest, in particolare tra alte valli di Susa, Lanzo, Gran Paradiso e Ossola, tendenti però a indebolirsi nelle prossime ore in attesa di una parziale ripresa nella mattinata di mercoledì, specie sui crinali di Sesia e Ossola.

Domani, prosegue Vuolo, sarà una giornata stabile e con una generale attenuazione del foehn su tutte le aree di pianura e temporaneamente anche in montagna, in un contesto di cielo irregolarmente nuvoloso per velature e temperature in calo, specie nei valori minimi notturni, i quali potranno nuovamente portarsi al di sotto dello zero su pianure centro-orientali e fondovalle collinari del basso Piemonte.

Tuttavia, l’ultimo fronte instabile di questa lunghissima fase perturbata, è atteso in transito tra la notte e le prime ore della mattinata di giovedì 19 febbraio, con veloci rovesci in traslazione da Ovest verso Est, localmente moderati su Appennino, Alessandrino, Astigiano, Monferrato e Vercellese, oltre ai settori interni vallivi di Torinese e Cuneese.

L’ingresso di aria fredda in quota, in un contesto decisamente secco nei medio-bassi strati dell’atmosfera, favorirà un rapido calo della quota neve con i fiocchi che potranno presentarsi fino in prossimità delle basse colline dell’Alessandrino tra Tortonese, Scrivia, Ovadese e Novese dai 250-300 metri, in genere al di sopra dei 400-500 metri su Langhe, Monregalese e Cebano e dai 600-900 metri altrove, con piogge deboli o moderate su pianure e colline, già in rapido esaurimento da Ovest dalle prime ore del mattino.

Complessivamente sui rilievi montuosi sono attesi nuovi modesti apporti di neve fresca tra 5 e 10 centimetri sopra i 1.000-1.500 metri di quota, localmente superiori sull’Appennino alessandrino.

A seguire, conclude Vuolo, da venerdì e per tutto il weekend, si ripristineranno condizioni soleggiate e via via più miti, anche con temperature massime oltre i 15°C in pianura e un sensibile rialzo dello zero termico, pur sempre con pericolo valanghe che si manterrà marcato o localmente forte sulle alte valli alpine di confine.

