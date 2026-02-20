Un nuovo cortile per Casa UGI, progetto realizzato grazie al sostegno di Dimar S.p.A. (Mercatò) e Sigari Granata

TORINO – È stato inaugurato oggi il nuovo cortile di Casa UGI, struttura che a Torino ospita bambini in cura oncologica e le loro famiglie. L’area esterna è stata oggetto di un intervento di riqualificazione che ha interessato sia la parte strutturale sia gli spazi destinati al gioco e alla socializzazione.

I lavori sono stati realizzati con il sostegno di Dimar S.p.A., proprietaria dei supermercati Mercatò, che ha contribuito alla creazione dell’area ludica, e dell’associazione Sigari Granata, che ha finanziato il rifacimento strutturale.

Il progetto ha previsto la completa sostituzione della pavimentazione con una superficie in gomma colata antitrauma e la suddivisione dello spazio in due macro-aree: una dedicata all’accoglienza, alle attività creative e alla sosta, l’altra destinata al gioco e all’attività sportiva. Sono stati tracciati un mezzo campo per minibasket e calcetto e il tradizionale gioco della “Settimana”, integrato nella nuova pavimentazione.

Il castelletto con scivolo già presente è stato restaurato; sono stati inoltre installati un’altalena doppia con seduta a rete, utilizzabile anche da bambini con diverse abilità motorie, e un gioco a molla a due posti. Completano l’area panchine, fioriere, un gazebo riordinato e un nuovo arredo contenitivo per il ricovero dei giochi.

Rinnovato anche il muro perimetrale, trasformato in parete con superfici riscrivibili per consentire ai bambini di disegnare e scrivere. Al centro resta la scritta “Vietato smettere di sognare”, già presente nello spazio e mantenuta come elemento identificativo.

Alla cerimonia di inaugurazione, durante la quale sono state apposte le targhe dedicate ai sostenitori, hanno partecipato il presidente di UGI Enrico Pira, i membri del direttivo, i referenti dei gruppi di volontari della Casa e Dario Riviera, presidente dei Sigari Granata, con una delegazione dell’associazione.

“La riqualificazione del cortile di Casa UGI rappresenta molto più di un intervento strutturale: è un investimento concreto nella qualità della vita delle famiglie che accogliamo ogni giorno», ha dichiarato il Presidente di UGI, Professor Enrico Pira. «Questo spazio offre ai bambini un luogo sicuro dove giocare e ritrovarsi, favorendo relazioni e momenti di serenità. Ringraziamo Dimar S.p.A. (Mercatò) e i Sigari Granata per aver scelto di essere al nostro fianco: qui continuiamo a credere che sia davvero vietato smettere di sognare”.

Simona Revello, Presidente di Dimar S.p.A. (supermercati Mercatò), ha dichiarato: “Abbiamo scelto di sostenere la riqualificazione del cortile perché sentiamo la responsabilità di contribuire concretamente al benessere della comunità. Creare uno spazio sereno per i bambini e le loro famiglie è per noi un gesto di attenzione e vicinanza. Facciamo nostro il vostro messaggio, “vietato smettere di sognare”, con l’auspicio che questo nuovo spazio possa essere un luogo di gioco, speranza e piccoli grandi sorrisi ogni giorno”.

Dario Riviera, Presidente dell’Associazione “Sigari Granata”, ha dichiarato a nome di tutto il Consiglio Direttivo: “Il legame che unisce i Sigari Granata all’UGI è profondo e radicato. Il nostro sostegno alla riqualificazione del cortile testimonia come solidarietà e unione siano principi fondamentali da perseguire per il benessere dei bambini e delle loro famiglie. Proseguiremo con dedizione e passione nei nostri impegni, con l’obiettivo di coinvolgere un numero sempre maggiore di persone e tesserati. Invitiamo tutti a fare un passo in più: un contributo indispensabile per supportare UGI nella realizzazione di progetti concreti, e renderci tutti più orgogliosi di noi stessi, perché “fare del bene fa bene!”.”

