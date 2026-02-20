Parco del Valentino, attivi 90 stalli blu temporanei in viale Medaglie d’Oro

TORINO – Da questa mattina in viale Medaglie d’Oro, all’interno del Parco del Valentino, sono attivi circa 90 stalli per la sosta a pagamento. I posti auto erano già presenti prima dell’intervento di riqualificazione del viale, inserito nel più ampio progetto di rinnovamento dell’area verde cittadina.

I lavori hanno previsto la sostituzione dell’asfalto con una pavimentazione drenante e la completa pedonalizzazione del parco. La riattivazione temporanea degli stalli è stata decisa per compensare la riduzione di parcheggi dovuta ai cantieri in corso sia nel Parco del Valentino sia nell’area del complesso di Torino Esposizioni.

Il provvedimento avrà carattere provvisorio e resterà in vigore fino alla conclusione degli interventi e all’apertura del nuovo parcheggio interrato in fase di realizzazione nel Padiglione V di Torino Esposizioni. La struttura avrà una capienza complessiva di 496 posti auto.

Gli stalli sono delimitati con vernice rimovibile. Al termine dei lavori verranno eliminati e il viale tornerà interamente pedonale, in linea con il progetto di riqualificazione del parco.

Entro l’estate è inoltre prevista l’attivazione di varchi con telecamere per impedire l’accesso ai mezzi non autorizzati, con l’estensione dell’attuale zona a traffico limitato all’area interessata.

