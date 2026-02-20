Vogliono occupare abusivamente un appartamento appena ristrutturato a Torino, sventato il tentativo

TORINO – Si erano appena conclusi, da parte di Atc, i lavori di ristrutturazione di un appartamento nel complesso di corso Lecce 25, a Torino.

Alloggio che era subito finito nel mirino di chi ha tentato, nel pomeriggio di ieri, di occuparlo abusivamente. Un tentativo per fortuna subito sventato dal personale dell’Agenzia. Grazie a una segnalazione dei residenti e all’intervento dei tecnici dell’Agenzia, l’appartamento è stato recuperato e messo in sicurezza. Ora potrà essere consegnato al Comune e messo a disposizione per nuove assegnazioni.

“Nell’ultimo anno il numero di alloggi di edilizia sociale occupati abusivamente è fortunatamente calato – spiega il Presidente di Atc Maurizio Pedrini -. Nei confronti del fenomeno, però, non abbassiamo la guardia. L’appartamento recuperato, che è stato oggetto di un intervento di manutenzione straordinaria, potrà a breve essere assegnato a chi ne ha diritto”.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese