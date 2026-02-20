Seguici su

Bimbo di sette anni muore in casa a Rivara: indaga la procura, disposta l’autopsia

Il piccolo era affetto da una grave malattia e qualche giorno prima aveva subito un intervento

RIVARA – Un dolore che sconvolge una famiglia e l’intera comunità di Rivara: è la morte del piccolo Alessandro, un bimbo di sette anni deceduto in casa la notte del 12 febbraio 2026.

Per accertare cosa sia successo, la procura di Ivrea – secondo quanto si apprende – ha aperto un fascicolo, al momento senza ipotesi di reato né indagati, e ha disposto l’autopsia sul corpo del bambino. Sarà questa a stabilire le reali cause della morte di Alessandro.

Il piccolo, infatti, era affetto fin dalla nascita da una grave patologia genetica rara e, alcuni giorni prima della morte, è stato sottoposto a un intervento di rimozione delle adenoidi all’ospedale Regina Margherita di Torino. L’esame servirà quindi a capire se il decesso del bambino di sette anni sia stato in qualche modo causato dall’intervento o se sia stata la sua malattia a ucciderlo.

Lunedì 23 febbraio alle 11:30 nella chiesa parrocchiale del paese è previsto il funerale del bimbo. Cordoglio anche dal sindaco Maurizio Giacoletto.

 

