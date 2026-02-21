CronacaCuneo
Incidente sul lavoro a Roburent, è grave l’uomo colpito alla testa
Intervenuti tempestivamente i soccorsi presenti il loco, nell’attesa dell’elisoccorso proveniente da Albenga
ROBURENT – Un uomo sulla 60ina, dipendente di un impianto sciistico a Roburent in provincia di Cuneo, è in gravi condizioni dopo essere stato colpito alla testa mentre lavorava.
Stando a quanto comunicato, a portare i primi soccorsi è stato il personale medico di un’ambulanza sul posto, nell’attesa che un elicottero partito da Albenga potesse trasportare l’uomo in ospedale.
L’uomo è adesso in codice rosso al Santa Croce di Cuneo.
