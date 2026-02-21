Pinerolo, tensione al convegno sul “Caos Gender” di Vannacci: protesta fuori dal Salone dei Cavalieri

PINEROLO – Momenti di tensione nel pomeriggio di oggi a Pinerolo, dove si è svolto al Salone dei Cavalieri l’incontro dal titolo “Il caos del Gender: viaggio nell’abisso dell’identità. Cosa sta accadendo a identità, educazione e minori nell’epoca del gender”, promosso dal Team Vannacci Edmondo De Amicis.

All’evento non era presente in sala Roberto Vannacci, che si è collegato da remoto durante il convegno. All’esterno, un gruppo di manifestanti ha organizzato un presidio di protesta. Al termine dell’iniziativa sono stati lanciati volantini, fumogeni e coriandoli con slogan contro quella che i promotori della protesta hanno definito “propaganda razzista, omofoba e transfobica”.

Le polemiche politiche

L’incontro aveva già suscitato critiche in mattinata. L’assessora alle Pari Opportunità Lia Bianco e la presidente della Commissione Pari Opportunità Silvia Lorenzino (Pd) avevano diffuso una nota esprimendo “profonda preoccupazione” per il linguaggio e l’impostazione dell’evento, definito “preoccupante” per i toni utilizzati e per il riferimento a tematiche che incidono su diritti fondamentali e su questioni delicate legate ai minori.

Nella comunicazione si ribadisce il principio della libertà di opinione, ma si sottolinea la contrarietà a modalità di trattazione ritenute stigmatizzanti o discriminatorie. Le esponenti dem hanno parlato di “visione divisiva” che, a loro avviso, rischia di compromettere un confronto pubblico rispettoso delle differenze.

Il presidio

Il presidio si è svolto in modo organizzato per gran parte del pomeriggio. La situazione si è fatta più tesa al termine dell’incontro, quando alcuni manifestanti hanno acceso fumogeni e distribuito materiale di protesta. Le forze dell’ordine hanno monitorato la situazione fino al completo deflusso dei partecipanti.

