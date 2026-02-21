Il Piemonte a Sanremo con kart elettrici, degustazioni ed eventi social

SANREMO – Eccoci arrivati alle porte della kermesse più discussa dell’anno e nell’attesa di commentare scelte stilistiche, cantare ritornelli e lasciarsi affascinare da questa grande macchina musicale, vi raccontiamo il modo originale e itinerante in cui la Regione Piemonte si presenterà.

Sono state allestite una serie di iniziative tra le vie di Sanremo che puntano su degustazioni, coinvolgimento del pubblico e una forte presenza social. Cuore del progetto sono cinque kart elettrici brandizzati che attraversano la città dei fiori accogliendo curiosi, turisti e addetti ai lavori. A bordo, materiali promozionali e prodotti simbolo dell’agroalimentare piemontese, con distribuzioni gratuite e momenti di intrattenimento tra quiz, domande curiose e interviste lampo rivolte anche a volti del mondo della musica e dello spettacolo.

Slogan e appuntamenti

Lo slogan “Piemonte Is – Eccellenza Piemonte” è un messaggio che con fermezza parla di identità e qualità.

Tra le specialità offerte al pubblico figurano eccellenze riconosciute a livello nazionale e internazionale come i giandujotti e il cioccolato di Torino, nocciole Igp, riso di Baraggia Dop, mele di Cuneo Igp, formaggio Bra Dop e Vermouth di Torino.

Giovedì 26 febbraio alle 17, nei locali di via Roma 88, è in programma anche un aperitivo su invito dedicato ai sapori piemontesi: dalla salsiccia del Consorzio Salsiccia di Bra al salame Piemonte Igp, dai formaggi Valgrana alla carne della macelleria Gaveglio, fino ai dolci Cuneesi e baci di dama Bramardi. Il tutto accompagnato dai vini dei Consorzi di tutela Brachetto d’Acqui Docg e Asti Docg.

L’assessore regionale a commercio, turismo, agricoltura e cibo, Paolo Bongioanni, sottolinea come il Festival rappresenti «un appuntamento dove non si può mancare», evidenziando la possibilità di intercettare un pubblico vastissimo in modo pop e coinvolgente. Non manca il riferimento alla collaborazione con la Regione Liguria per strategie comuni di promozione turistica, sfruttando la vicinanza tra Riviera e mete piemontesi.

L’obiettivo è sicuramente amplificare la presenza piemontese oltre i confini fisici di Sanremo, trasformando degustazioni e incontri in strumenti di storytelling territoriale, strumento ad oggi potentissimo.

