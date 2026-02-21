Seguici su

Torino, il 7 marzo “Guanti alzati, donne in piedi”: la boxe celebra il rispetto

L’evento veicola il messaggio che la boxe è responsabilità, confronto regolato, riconoscimento reciproco: valori che dovrebbero essere alla base della quotidianità
TORINO – La boxe come presa di posizione e come scuola di rispetto per ambo i sessi.

Sabato 7 marzo 2026 a Torino si terrà “Guanti alzati, donne in piedi”, l’evento promosso da Boxing de Rua e Boxe Sociale in occasione della Festa della Donna. L’intento non è piazzare il ring su una piazza e celebrare lo sport in quanto tale, ma estendere un concetto intrinseco alla disciplina: il rispetto deve essere ed è la prima regola, dentro e fuori dal ring.

L’appuntamento è alle 20.30 al Bocciodromo Rossini di corso Terenzio Mamiani 5. In programma 15 incontri di boxe olimpica, con atlete e atleti protagonisti di una serata che mette al centro l’agonismo ma anche la funzione educativa dello sport. Sul quadrato non si improvvisa, ma si usano tecnica, disciplina e controllo. Ed è proprio questa grammatica rigorosa che diventa il messaggio sociale da veicolare.

L’iniziativa gode del patrocinio della Regione Piemonte e della Circoscrizione 6. “Guanti alzati, donne in piedi” propone un modello. La boxe qui è responsabilità, confronto regolato, riconoscimento reciproco. Un modo concreto per ribadire che pari opportunità e dignità non sono concessioni, ma diritti da affermare con determinazione.

