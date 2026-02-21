SportTorino
Quali sono i 10 migliori meme sulla quarta maglia della Juve con cui ha perso la partita col Como
Sono centinaia le battute sui social sulla quarta maglia della Juve
TORINO – La quarta maglia della Juventus, utilizzata oggi per la partita con il Como, ha suscitato commenti e meme ironici sui social. Non a tutti le strisce orizzontali sono piaciute e se aggiungiamo il fatto che la partita della Juve è stata pessima e ne è venuta fuori una sconfitta netta, ecco che il patatrack è completo.
Meme e battute sono centinaia, la più frequente gioca ovviamente sull’atavico abbinamento Juve-ladri, che la maglia a strisce orizzontali bianche e nere richiamerebbe in maniera quantomeno autoironica.
Abbiamo provato a raccogliere i 10 milgiori meme sulla quarta maglia della Juve. Se ne avete incontrati sui social altri che vi hanno divertito potete scriverli nei commenti.
I 10 migliori meme sulla quarta maglia della Juve
“Sembra una sdraio da spiaggia”
“La Juve sponsorizzata da una pasticceria anni ‘80”
“Quando chiedi bianconero su Wish”
“Modalità zebra: beta version”
“Divisa da beach volley”
“Non capita tutti i giorni che una divisa di calcio sembri il pigiama di un arbitro di baseball”
“Bella la collab con il carcere”
“È la Juve o un codice a barre con ansia?”
“Sembra un test per la TV analogica”
“La quarta maglia disegnata con Excel”
Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese