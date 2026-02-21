Quali sono i 10 migliori meme sulla quarta maglia della Juve con cui ha perso la partita col Como

TORINO – La quarta maglia della Juventus, utilizzata oggi per la partita con il Como, ha suscitato commenti e meme ironici sui social. Non a tutti le strisce orizzontali sono piaciute e se aggiungiamo il fatto che la partita della Juve è stata pessima e ne è venuta fuori una sconfitta netta, ecco che il patatrack è completo.

Meme e battute sono centinaia, la più frequente gioca ovviamente sull’atavico abbinamento Juve-ladri, che la maglia a strisce orizzontali bianche e nere richiamerebbe in maniera quantomeno autoironica.

Abbiamo provato a raccogliere i 10 milgiori meme sulla quarta maglia della Juve. Se ne avete incontrati sui social altri che vi hanno divertito potete scriverli nei commenti.

I 10 migliori meme sulla quarta maglia della Juve

“Sembra una sdraio da spiaggia”

“La Juve sponsorizzata da una pasticceria anni ‘80”

“Quando chiedi bianconero su Wish”

“Modalità zebra: beta version”

“Divisa da beach volley”

“Non capita tutti i giorni che una divisa di calcio sembri il pigiama di un arbitro di baseball”

“Bella la collab con il carcere”

“È la Juve o un codice a barre con ansia?”

“Sembra un test per la TV analogica”

“La quarta maglia disegnata con Excel”

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese