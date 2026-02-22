Tie-break amaro per Cuneo Volley: Padova espugna il palazzetto dopo una battaglia di cinque set

CUNEO – Sconfitta dolorosa per la Cuneo Volley, che cede al tie-break contro la Pallavolo Padova al termine di una gara lunghissima ed equilibrata. I veneti si impongono ancora una volta al quinto set, ai vantaggi e con il minimo scarto, chiudendo 14-16 dopo oltre due ore di lotta (25-21, 17-25, 25-22, 21-25, 14-16).

Una partita combattuta ma non brillante sotto il profilo tecnico, segnata da momenti di buona pallavolo alternati a troppi passaggi a vuoto, soprattutto sul fronte cuneese.

Cuneo parte forte, trascinata dal servizio

Nel primo set i piemontesi impongono subito ritmo e pressione al servizio. La ricezione veneta fatica, fermandosi al 24%, permettendo alla regia di costruire con continuità e portando la squadra a un ottimo 54% offensivo. Protagonisti assoluti sono Ivan Zaytsev, devastante con il 75% in attacco, e Feral, efficace al 67%.

Meno continuo in attacco Strelhau, ma decisivo nei fondamentali di rottura grazie a un ace e un muro punto.

Padova reagisce e cambia l’inerzia

Il secondo set segna il ritorno degli ospiti. Padova sistema il servizio (1 ace e solo 2 errori), mette sotto pressione la ricezione cuneese (36%) e vola al 68% in attacco. Prestazione eccellente per Gardini, autore di un impressionante 5 su 6 offensivo (83%). Cresce anche il muro veneto, che chiude il parziale con un convincente 3-1.

Equilibrio totale fino al finale al cardiopalma

Con il passare dei set i valori si avvicinano. Nel terzo parziale Cuneo torna avanti grazie alla solidità del muro (3-1) e alla prova perfetta di Strelhau, impeccabile con 7 punti su 7 in attacco.

Il quarto set mantiene l’equilibrio fino alle fasi decisive, trascinando la sfida al tie-break. Nel set corto, come spesso accade, la differenza la fanno lucidità e nervi saldi: a chiudere il match è un muro di Padova, che consegna ai veneti una vittoria sofferta ma meritata.

Resta il rammarico per Cuneo

Per Cuneo resta la sensazione di un’occasione sfumata, in una gara dove i momenti positivi non sono bastati a compensare i passaggi a vuoto. Una sconfitta che lascia amaro in bocca, ma che conferma comunque la capacità della squadra di restare competitiva nelle sfide più tirate.

Mercoledì Cuneo Volley va a Milano per l’ultima gara della Regular Season.

