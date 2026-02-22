Seguici su

Il Genoa travolge il Torino 3-0

I rossoblù conquistano tre punti preziosi e agganciano i granata in classifica a quota 24
Alessia Serlenga

6 minuti fa

TORINO – Il Genoa passa con un netto 3-0 sul Torino e porta a casa tre punti fondamentali. La partita si decide già nel primo tempo grazie ai gol di Norton-Cuffy al 21’ ed Ekuban al 40’. Il Toro fatica a reagire e, nonostante qualche occasione nella ripresa, non riesce a ridurre lo svantaggio.

Nel finale, Messias chiude i conti approfittando di un errore di Pedersen e firma il 3-0. I granata, nelle ultime sette partite di campionato, hanno raccolto solo 4 punti e ora si trovano pari in classifica con i rossoblù, entrambi a quota 24.

La partita è stata intensa: il Genoa ha sfruttato le indecisioni difensive del Torino, mentre i granata hanno provato a rendersi pericolosi con Simeone, Kulenovic e Gineitis, senza però trovare la rete. Un rosso a Ilkhan per un fallo a centrocampo ha complicato ulteriormente la situazione per la squadra di casa.

