Gabry Ponte accende l’Arena di Verona per la chiusura di Milano Cortina 2026

TORINO – Sarà Gabry Ponte a guidare il gran finale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Oggi, domenica 22 febbraio, l’Arena di Verona diventerà il cuore pulsante della Cerimonia di Chiusura dei Giochi, trasformandosi in un grande palcoscenico internazionale dove musica, immagini e performance celebreranno la fine della manifestazione.

Icona globale della musica dance ed elettronica, con oltre 25 anni di carriera e più di 6 miliardi di stream, Gabry Ponte è stato scelto per firmare uno dei momenti più attesi della serata. La sua performance sarà costruita attorno al concept “Beauty in Action”, filo conduttore della Cerimonia: un’idea di bellezza dinamica, in continuo movimento, capace di tradurre energia e partecipazione in un’esperienza collettiva.

Per il dj e producer italiano si tratta di un nuovo traguardo dopo lo storico live del 2025 a San Siro, che lo ha consacrato tra i pochi artisti del settore capaci di riempire uno stadio. Il suo percorso artistico, costellato da 3 dischi di Diamante, 50 di Platino e 29 d’Oro, lo ha reso uno dei nomi italiani più riconosciuti sulla scena internazionale.

La Cerimonia, realizzata in collaborazione con la squadra creativa di Filmmaster, promette uno spettacolo immersivo e contemporaneo, capace di fondere musica e tecnologia in un racconto scenico pensato per un pubblico globale.

