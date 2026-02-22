CittadiniTorino
I Modà accendono l’estate 2026: tappa all’Allianz Stadium Torino il 30 giugno
Allo Stadium attesi anche Tiziano Ferro, Max Pezzali ed Eros Ramazzotti
TORINO – Da San Siro 2025 all’Allianz Stadium Torino 2026. I Modà annunciano il ritorno live con il tour “La Notte dei Romantici – Estate 2026” e inseriscono Torino tra le sei tappe italiane. L’appuntamento è fissato per martedì 30 giugno 2026, alle ore 21, all’Allianz Stadium.
L’annuncio arriva a ridosso dell’uscita del nuovo singolo “Ti amo ma non posso dirlo”, realizzato insieme a Bianca Atzei, e segna una nuova stagione di concerti per la band milanese guidata da Francesco “Kekko” Silvestre. Il tour prenderà il via il 20 giugno da Servigliano per poi proseguire tra giugno e luglio in alcune delle principali arene italiane.
Formatisi a Milano nel 2002, i Modà hanno costruito negli anni un rapporto solido con il proprio pubblico grazie a brani diventati simbolo del pop rock italiano, da “La notte” a “Come un pittore”. La tournée, prodotta e distribuita da Vivo Concerti, promette di riportare sul palco l’energia e l’impronta romantica che hanno reso la band protagonista delle grandi platee.
L’Allianz Stadium si conferma così uno dei poli musicali dell’estate torinese 2026. Oltre ai Modà, è atteso anche Tiziano Ferro, che si esibirà il 10 giugno. Già sold out le due date del 13 e 14 giugno di Max Pezzali, mentre il 27 giugno salirà sul palco Eros Ramazzotti.
Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese