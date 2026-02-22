CittadiniTorino
“Tutti cantano Sanremo!”: Torino protagonista dello spot Rai per il Festival 2026
La città fa da sfondo alla campagna ufficiale per il 76° Festival della Canzone Italiana sulle note di “Nel blu dipinto di blu”
TORINO – Anche Torino entra nel racconto del Festival più amato dagli italiani. La città è tra le protagoniste dello spot della campagna #Rai “Tutti cantano Sanremo!”, firmata dalla Direzione Comunicazione in vista del Festival di Sanremo, in programma dal 24 al 28 febbraio 2026.
A fare da colonna sonora è “Nel blu dipinto di blu”, il brano simbolo della storia musicale italiana firmato da Domenico Modugno, reinterpretato per l’occasione dall’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai. Nello spot, Torino “canta” idealmente il Festival, trasformando uno dei suoi luoghi simbolo, Torino Porta Nuova, in un palcoscenico a cielo aperto.
L’iniziativa rientra nella strategia di comunicazione Rai che punta a coinvolgere l’intero Paese nel clima sanremese, portando il Festival fuori dall’Ariston e facendolo vivere nelle città italiane attraverso immagini iconiche e una colonna sonora che attraversa generazioni.
Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese