Fine febbraio di disagi per i viaggiatori, si fermano treni e aerei: ecco quando

TORINO – Si avvicina una conclusione del mese di febbraio fatta di disagi per molti viaggiatori: giorni di sciopero per il trasporto aereo e dei treni.

Sciopero in realtà previsto già lo scorso 16 febbraio, spostato di 10 giorni per la precettazione del vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini, che ha preferito posticipare la data per non farla coincidere con il periodo delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina, che si sono ufficialmente concluse ieri sera con una spettacolare cerimonia all’Arena di Verona.

Sciopero aereo

Giovedì 26 lo sciopero proclamato da Cub Trasporti durerà 24 ore e interesserà i lavoratori del comparto aereo, aeroportuale e indotto aeroporti.

Dalle 00:01 alle 23:59 incrocia le braccia anche il personale di ITA Airways, come proclamato da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil, Ugl T.A, Anpac e Anp.

Lo stesso fanno, sorretti dalle medesime sigle sindacali, anche i piloti e gli assistenti di volo di EasyJet Airlines. Non lavora invece per quattro ore, dalle 13 alle 17, il personale navigante di EasyJet, il personale di terra e di volo di ITA Airways e il personale navigante di Vueling Airlines. Questi ultimi tre scioperi sono stati proclamati da Usb Lavoro Privato.

“ARRIVA ITALIA informa che a causa dello sciopero proclamato per venerdì 27 febbraio, potranno verificarsi limitazioni e/o mancanza di corse nella fascia oraria dalle ore 16:00 alle ore 20:00″, si legge invece sul sito dell’aeroporto di Torino.

Sciopero treni

Dalle ore 21:00 di venerdì 27 alle ore 20:59 di sabato 28 febbraio è indetto uno sciopero nazionale del personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord.

I treni, fa sapere Trenitalia, possono subire cancellazioni o variazioni.

Per il trasporto Regionale di Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle ore 6:00 alle ore 9:00 e dalle ore 18:00 alle ore 21:00.

Gli elenchi dei servizi garantiti sono consultabili sull’Orario ufficiale Trenitalia e su www.trenitalia.com, per Trenord sul sito www.trenord.it e per Trenitalia Tper sul sito www.trenitaliatper.it.

Lo sciopero può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione.

I passeggeri che intendono rinunciare al viaggio possono chiedere il rimborso a partire dalla dichiarazione di sciopero:

fino all’ora di partenza del treno prenotato, per i treni Intercity e Frecce;

fino alle ore 24:00 del giorno antecedente lo sciopero stesso, per i treni Regionali;

in alternativa possono riprogrammare il viaggio, a condizioni di trasporto simili, non appena possibile, secondo la disponibilità dei posti.

Informazioni su collegamenti e servizi anche attraverso l’app Trenitalia, la sezione Infomobilità del sito trenitalia.com, il sito www.trenord.it o tramite l’App di Trenord, sito trenitaliatper.it, il numero verde gratuito 800 89 20 21, oltre che nelle biglietterie e presso il personale di assistenza clienti.

È invece di 8 ore l’astensione dal lavoro decretata da Usb Lavoro Privato per il trasporto merci su rotaia. Si va dalle 22 del 27 febbraio alle 05:59 del 28.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese