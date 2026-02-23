Il 20 febbraio 2026 il Piemonte la regione più calda d’Italia, la settimana inizia con l’alta pressione

TORINO – Come avevamo anticipato, il Piemonte si è lasciata alle spalle l’ultima perturbazione atlantica che ha portato piogge e, soprattutto, abbondanti nevicate. Sulla nostra regione si è aperta infatti una fase di alta pressione con condizioni prevalentemente soleggiate e miti. Un assaggio di primavera.

Le temperature registrate nel fine settimana appena trascorso erano valori tipici di inizio primavera, molto spesso prossime (o localmente superiori) ai 15°C e con locali picchi addirittura di 18-20°C per effetto del foehn.

Infatti, come annunciato dal meteorologo Andrea Vuolo, venerdì 20 febbraio 2026 il Piemonte è stata la regione più calda d’Italia con temperature massime fino a 21°C in pianura e 17-19°C anche a quote di bassa montagna.

Le previsioni

Secondo le previsioni di Arpa Piemonte, l’alta pressione interesserà il Piemonte per tutta la settimana, portando condizioni stabili e soleggiate. Fino a oggi sulle Alpi soffieranno venti moderati da ovest o nordovest, anche sostenuti in quota, con possibili condizioni temporanee di Foehn nelle valli nordoccidentali.

Per il resto è da segnalare la possibile formazione di foschie o nebbie nelle ore più fredde delle prossime giornate, in pianura e nelle zone collinari. Le temperature massime in pianura saranno in aumento oggi e soprattutto martedì quando potranno raggiungere diffusamente i 20 gradi. Lo zero termico in montagna si manterrà per diversi giorni su valori molto elevati per il periodo, attorno ai 3000 metri.

