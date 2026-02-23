Il Piemonte si racconta a Sanremo durante i giorni del 76° Festival della Canzone italiana

TORINO – È partito ufficialmente il conto alla rovescia per l’inizio, domani, del Festival di Sanremo.

E, come avevamo anticipato, proprio nei giorni del 76° Festival della Canzone italiana, da martedì 24 a sabato 28 febbraio, sarà presente nella città ligure anche il Piemonte che si racconterà con “Piemonte Is – Eccellenza Piemonte”.

L’iniziativa

Si tratta, dicono dalla Regione, di una iniziativa itinerante pensata per coinvolgere il pubblico e i turisti della città attorno all’evento più importante della musica italiana con attività in centro e nei luoghi più frequentati della città: Lungomare Italo Calvino, Giardini Vittorio Veneto, via Matteotti, Molo Nord, Lungomare Sud.

Cinque kart elettrici brandizzati diventano veri e propri salottini mobili in grado di accogliere chi, incuriosito, salta a bordo e ogni giorno dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 18 faranno conoscere il Piemonte grazie a una serie di momenti interattivi col pubblico e ogni pomeriggio distribuendo gratuitamente al pubblico i suoi prodotti agroalimentari d’eccellenza: cioccolato e giandujotti di Torino, nocciole Piemonte Igp, riso di Baraggia Dop, mele di Cuneo Igp, formaggio Bra Dop, Vermouth di Torino Ig.

Turisti, passanti e personalità del mondo della musica e dello spettacolo saranno coinvolti con quiz, domande curiose e interviste veloci sulla loro conoscenza del Piemonte, del suo territorio e della sua enogastronomia.

Le attività itineranti previste diventeranno contenuti visibili sui nuovi canali Instagram piemonteis_eccellenzapiemonte e Facebook Piemonteis Eccellenza Piemonte, e quelli istituzionali della Regione Piemonte.

E giovedì 26 febbraio, inoltre, alle ore 17 nei locali di via Roma 88 il Piemonte propone i suoi vini e sapori in un aperitivo con salsiccia del Consorzio Salsiccia di Bra, salame del Consorzio salame Piemonte Igp, formaggi Valgrana, carne della macelleria Gaveglio, Cuneesi e baci di dama Bramardi, accompagnati dai vini dei Consorzi di tutela Brachetto d’Acqui Docg e Asti Docg.

