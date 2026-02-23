Scontro tra due automobilisti a Ivrea: feriti e trasportati in ospedale

IVREA – Scontro stradale questa mattina, lunedì 23 febbraio 2026, a Ivrea, all’incrocio tra via Casale e viale Friuli. Poco dopo le 7 una Dacia Sandero e una Volkswagen Passat si sono urtate per cause ancora in corso di accertamento.

L’impatto è stato violento. I conducenti, entrambi uomini, sono rimasti feriti e sono stati trasportati in ospedale dal personale del 118. Uno dei due è stato estratto dall’abitacolo con l’aiuto dei vigili del fuoco.

Determinante la tenuta dei guard-rail che costeggiano la strada: le barriere hanno impedito ai veicoli di finire oltre la carreggiata, dove scorre il naviglio di Ivrea.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro, mentre i vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area e dei mezzi coinvolti.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese