TORINO – Il meteo di Torino per martedì 24 febbraio 2026 conferma una fase decisamente stabile e anomala per il periodo. Un campo di alte pressioni abbraccia il Piemonte e garantisce condizioni di tempo soleggiato e mite, con temperature ben superiori alle medie stagionali. Nessuna perturbazione in vista e assenza totale di precipitazioni, mentre lo zero termico si porterà su valori tipicamente primaverili. La giornata sarà caratterizzata da cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con clima gradevole nelle ore centrali.

Mattino: avvio limpido e temperature fresche

La mattinata si aprirà con cielo sereno e ottima visibilità su tutta l’area torinese. Le temperature minime scenderanno fino a 7°C, mantenendo un clima fresco ma non rigido. I venti saranno deboli dai quadranti meridionali, contribuendo a una percezione di stabilità atmosferica. Nessuna allerta meteo presente.

Pomeriggio: sole pieno e massime fino a 20°C

Nel corso del pomeriggio il sole dominerà la scena con temperature massime fino a 20°C, valori decisamente elevati per la terza decade di febbraio.I venti resteranno deboli da Sud-Sudovest, mentre lo zero termico si attesterà a 3099 metri, segnale evidente della presenza dell’anticiclone. Condizioni ideali per attività all’aperto e spostamenti senza criticità.

Sera: stabilità e clima mite anche dopo il tramonto

In serata il cielo si manterrà poco nuvoloso o sereno, senza variazioni significative. Le temperature caleranno gradualmente ma in un contesto ancora relativamente mite per il periodo. L’alta pressione continuerà a garantire tempo stabile e asciutto su Torino e provincia.

Tendenza meteo Torino

Mercoledì 25 febbraio: aumento della nuvolosità con cielo più coperto, ma senza precipitazioni significative;

aumento della nuvolosità con cielo più coperto, ma senza precipitazioni significative; Giovedì 26 febbraio: fase variabile con nubi sparse alternate a schiarite;

fase variabile con nubi sparse alternate a schiarite; Venerdì 27 febbraio: cielo nuvoloso, ma ancora in un contesto generalmente asciutto.

