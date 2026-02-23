Torino, auto si ribalta dopo lo scontro tra corso Valdocco e via Giulio: due feriti non gravi

TORINO – Scontro stradale nella tarda mattinata di oggi, lunedì 23 febbraio 2026, all’incrocio tra corso Valdocco e via Giulio, a Torino. Coinvolte una Smart ForFour e una Fiat Panda.

Dopo l’impatto, la Panda si è ribaltata rimanendo sulla carreggiata. Due persone sono rimaste ferite in modo lieve e sono state trasportate dai sanitari del 118 Azienda Zero agli ospedali Maria Vittoria e Gradenigo.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento di corso Regina Margherita per la messa in sicurezza dei veicoli e dell’area. I rilievi sono stati effettuati dagli agenti della polizia locale, che stanno accertando la dinamica dello scontro.

L’incrocio è regolato dal diritto di precedenza e non è dotato di semafori.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese