Il Torino esonera Marco Baroni, al suo posto Roberto D’Aversa

TORINO – Il Torino FC ha deciso di sollevare dall’incarico Marco Baroni. La scelta, maturata nella notte tra domenica e lunedì, arriva in una fase delicata della stagione, con la squadra ancora impegnata nella corsa alla salvezza.

La dirigenza ha optato per un cambio immediato in panchina per evitare cali di tensione e gestire al meglio il finale di campionato. Nonostante una posizione di classifica che resta relativamente rassicurante, i risultati delle dirette concorrenti hanno ridotto il margine di sicurezza, rendendo necessario un intervento rapido.

Al posto di Baroni è stato scelto Roberto D’Aversa, che ha già firmato il contratto e in serata è atteso in città. L’obiettivo è consolidare la permanenza in Serie A attraverso un lavoro mirato sull’organizzazione tattica e sull’approccio mentale della squadra.

Il nuovo tecnico dirigerà il primo allenamento martedì al Filadelfia, avviando la preparazione in vista del prossimo impegno di campionato. L’esordio ufficiale è fissato per domenica alle 18 allo stadio Olimpico Grande Torino contro la SS Lazio, in una partita che rappresenta uno snodo importante nella corsa alla salvezza.

Il cambio in panchina segna dunque l’avvio di una nuova fase per il Torino, chiamato a chiudere la stagione senza ulteriori rischi.

