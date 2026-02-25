Approvato il Cresci Piemonte

Approvato a maggioranza, con 31 sì, 6 no e 11 non partecipanti al voto, il disegno di legge 94 “Disposizioni temporanee in materia urbanistica per l’accelerazione dello sviluppo economico regionale”. Il cosiddetto “Cresci Piemonte” che ha lo scopo di semplificare l’iter procedimentale per la modifica degli strumenti di pianificazione urbanistica.

Il testo è passato con alcuni emendamenti presentati, oltre che dall’Esecutivo, dalla maggioranza e dall’opposizione.

Il provvedimento, che ha l’obiettivo di favorire investimenti sul territorio, prevede di semplificare l’iter e dimezzare le tempistiche procedimentali richieste per le modifiche agli strumenti di pianificazione urbanistica necessarie per l’approvazione di progetti e interventi finanziati con fondi europei, statali e regionali, oltre agli interventi finanziati con sole risorse private. Per questi ultimi, definiti di interesse strategico regionale, tra i criteri per accedere alle tempistiche accelerate, abbaiamo l’investimento minimo di 5 milioni di euro. Devono inoltre portare a un incremento occupazionale pari almeno al 10% (non inferiore a 20 addetti), mentre se si tratta di un nuovo insediamento il numero di addetti minimo deve essere pari a 100.

Il Ddl prevede l’attivazione di una cabina di regia, affiancata da un eventuale tavolo tecnico, per ottimizzare la gestione del procedimento nel caso di revisione del Piano regolatore generale (Prg), di variante generale al Prg e di nuovo Prg per il Comune di Torino e gli altri capoluoghi di Provincia.

Le disposizioni hanno carattere transitorio, fino al 31 dicembre 2030, allo scopo di ottimizzare la possibilità di utilizzo di risorse stanziate per periodi circoscritti, come ad esempio il PNRR o fondi europei che impongono orizzonti stringenti per la rendicontazione.

I relatori di maggioranza sono stati Silvio Magliano (Lista Cirio) e Marina Bordese (Fdi), mentre per l’opposizione Daniele Valle (Pd).

