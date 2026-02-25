Tentavano furti nei negozi di lusso a Serravalle: arrestata coppia di turisti

SERRAVALLE SCRIVIA – Si fingevano turisti intenti a fare shopping tra i negozi di grandi firme del villaggio commerciale di Serravalle, ma il loro obiettivo era ben diverso: appropriarsi di capi griffati e accessori di lusso. Il piano però è fallito grazie alla collaborazione tra i Carabinieri e la vigilanza privata, che ha permesso di bloccare in flagranza due ladri, arrestati con l’accusa di furto aggravato.

Approfittando del grande afflusso di pubblico internazionale per le celebrazioni del Capodanno Cinese, la coppia aveva pianificato di colpire almeno tre esercizi commerciali. Il comportamento sospetto dei due però non è sfuggito a un addetto alla sicurezza, che ha prontamente allertato i Carabinieri. Una pattuglia della locale Stazione, impegnata in un servizio mirato di monitoraggio, ha intercettato i ladri appena usciti da un negozio.

La perquisizione ha consentito il recupero della refurtiva: capi d’abbigliamento e accessori ancora muniti di placche antitaccheggio, che sono stati restituiti ai negozi colpiti. Al termine del giudizio direttissimo, l’Autorità Giudiziaria ha emesso nei confronti della coppia un foglio di via con allontanamento dal Comune.

