Guerra aperta Eufemia – Comala. Che fine faranno gli spazi di corso Ferrucci a Torino?

TORINO – Il bando per la gestione degli spazi di corso Ferrucci a Torino ha sollevato quella che ormai si sta trasformando in una vera e propria lotta tra le associazioni coinvolte. Tra queste i toni più duri sono quelli tra Comala e Eufemia (che faceva parte del progetto che si sta esaurendo e fa parte del gruppo che ha vinto il nuovo bando).

Vi stiamo dando conto in questi giorni delle novità che riguardano lo spazio, compresa la raccolta firme per la riassegnazione al Comala degli spazi. Qui però vogliamo darvi conto di quella che è ormai una guerra intestina tra due associazioni.

Le accuse del Comala

Ad alzare i toni era stato il Comala, prima raccontando quanto accaduto e accusando il Pd e poi tirando in ballo direttamente Eufemia con il video che vi proponiamo qui sotto.

Ora è il turno di Eufemia, che risponde a tono pubblicando la cronistoria di quanto accaduto in questi anni e mettendo l’accento sulla “prepotenza” di Comala.

La risposta di Eufemia

2009 – 2012

Gli spazi in Corso Ferrucci 65-67 sono abbandonati.

Le Associazioni Comala, Monkeys Evolution ed Eufemia chiedono di poterli riqualificare.

La Circoscrizione concede loro una parte degli spazi gratuitamente o in cambio di lavori di ristrutturazione.

2013-2019

Dal 2016, le concessioni diventano pluriennali, con affitti calmierati.

Eufemia realizza negli spazi:

uno sportello informativo su progetti di mobilità europea e preparazione di gruppi di giovani per un’esperienza all’estero (Infopoint Erasmus+)

una foresteria per accoglienza di volontari europei

preparazione dei laboratori per le scuole

scrittura progetti locali e internazionali

In seguito a dissidi con Comala, le associazioni ACAT e Il punto della gioia, abbandonano gli spazi.

2020

Ondata COVID, Eufemia realizza negli spazi:

Sportello di distribuzione derrate alimentari per oltre 500 famiglie del quartiere, “SNODO Torino solidale”, “Food Pride trasporta la solidarietà” con quasi 100 volontari in azione, perlopiù giovani.

2021

Eufemia, Comala, Bordergate, Tilt, Perc studio, Ass. Cit Turin San Paolo: fondano l’associazione Zoe-ex caserma Lamarmora con l’obiettivo di unificare la gestione degli spazi.

Viene inviato un progetto alla Circoscrizione 3, con la proposta di una concessione unitaria. Non verrà data nessuna risposta.

Eufemia apre un laboratorio di cucina sociale in corso Ferrucci: nasce la Cibofficina.

2022-2023

Le tensioni tra le realtà presenti negli spazi si acuiscono. In seguito ai dissidi con Comala, Monkeys Evolution abbandona gli spazi.

Eufemia prosegue la propria missione sociale, sviluppando attività per la comunità: programmi di mobilità internazionale, volontariato europeo, laboratori territoriali e percorsi educativi nelle scuole.

Eufemia si costituisce parte civile nel processo “Ream Bis” legato al progetto Esselunga, insieme ai soci di ZOE.

Eufemia avvia un periodo di lavoro e confronto interno sul futuro dell’associazione e sulla sua struttura, coinvolgendo professionisti esterni e creando spazi di dialogo e partecipazione aperti a tutte le componenti. Nonostante il tempo e l’impegno dedicati, il confronto fatica a tradursi in proposte concrete, e alcune dipendenti concentrano la loro attenzione sulla richiesta di assumere la guida dell’associazione. La proposta viene valutata dall’Assemblea dei soci e non viene accolta.

2024

Alcune dipendenti di Eufemia (ed ex membri del Direttivo negli anni precedenti) iniziano uno sciopero su presunti demansionamenti nonostante la proposta ricevuta dal nuovo Direttivo fosse di alzare i livelli di inquadramento.

Comala avvia una campagna denigratoria nei confronti di Eufemia. Seguono segnalazioni formali e un’azione legale per le modalità e i toni adottati. Successivamente Comala propone e ottiene l’espulsione di Eufemia dall’associazione di secondo livello Zoe.

La situazione economica diventa insostenibile e, in assenza di alternative praticabili, il Direttivo di Eufemia è costretto a cessare tutti i contratti di lavoro dipendente.

Le ex dipendenti intentano una causa che si conclude senza nessuna condanna.

Nonostante l’impatto umano ed economico di questa fase, Eufemia sceglie di non interrompere il proprio percorso: le attività proseguono, seppur in forma ridotta, con l’impegno di continuare a essere presenti e a guardare avanti.

2025

Comala adotta comportamenti apertamente aggressivi: vengono strappati materiali di comunicazione di Eufemia, le operatrici vengono aggredite verbalmente e i bambini e le bambine coinvolti nelle attività di doposcuola vengono filmati senza autorizzazione durante lo svolgimento dei laboratori.

Comala cambia arbitrariamente le serrature delle porte dei locali in concessione a rotazione.

Gli spazi di Eufemia subiscono danni significativi: vetri rotti, porte forzate, arredi distrutti e furto di documenti.

Gli episodi vengono formalmente denunciati e segnalati alla Circoscrizione.

Le condizioni rendono impossibile la prosecuzione regolare delle attività.

2025-2026

Viene pubblicato il bando per la concessione unitaria degli spazi.

Durante un sopralluogo ufficiale, il Presidente di Comala aggredisce verbalmente la delegazione in visita e viene trattenuto da un dipendente della Circoscrizione per prevenire un’escalation della situazione. Segue segnalazione formale agli uffici competenti.

Eufemia partecipa al bando insieme ad altre 7 associazioni.

Monkeys Evolution si propone inizialmente come partner, ma successivamente rinuncia a causa del perdurare di comportamenti aggressivi da parte di Comala.

Il bando viene assegnato al progetto Ferrucci Hub.

Successivamente, Comala avvia una campagna pubblica volta a delegittimare le associazioni e le persone coinvolte nel progetto Ferrucci Hub.

