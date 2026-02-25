Seguici su

Lorenza Cecchettin è stata ritrovata, si era allontanata da una Rsa di Torino

Grazie agli appelli la donna è stata ritrovata

TORINO – Si sono concluse nel migliore dei modi le ricerche di Lorenza Cecchettin.

L’anziana, malata di Alzheimer, era scomparsa nel pomeriggio di ieri quando, intorno alle15:30, si era allontanata da una Rsa di via Spalato 15. Sono trascorse molte ore di apprensione e sui social si sono susseguiti vari appelli della famiglia.

È proprio grazie a quegli appelli e alla diffusione della foto che la donna è stata ritrovata: qualcuno l’ha riconosciuta e ha chiamato il 112.

