Non accetta la fine della relazione: arrestato 17enne per stalking a Casale Monferrato

CASALE MONFERRATO – Non avrebbe accettato la fine della relazione sentimentale con una coetanea e, per questo, avrebbe dato avvio a una serie di comportamenti persecutori culminati anche in un’aggressione fisica. Per tali motivi i Carabinieri della Compagnia di Casale Monferrato hanno arrestato un 17enne, ritenuto responsabile del reato di atti persecutori nei confronti di una ragazza di 15 anni.

L’operazione è il risultato di un’articolata attività d’indagine, avviata immediatamente dopo la denuncia presentata dalla giovane vittima.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il ragazzo avrebbe posto in essere ripetute condotte moleste e minatorie, arrivando a pronunciare anche minacce di morte. Un comportamento vessatorio che avrebbe generato nella vittima un perdurante stato d’ansia e un fondato timore per la propria incolumità.

In un episodio specifico, la quindicenne sarebbe stata colpita dal giovane, riportando lesioni che hanno reso necessario il ricorso alle cure dei sanitari.

Il 17enne è stato trasferito in un Centro di Prima Accoglienza, dove resterà a disposizione della magistratura minorile. Il procedimento penale proseguirà ora nelle sedi competenti per l’accertamento definitivo delle responsabilità.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese