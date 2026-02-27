Massimo Bianciotto, 16 anni, scomparso a Villafranca Piemonte: non è rientrato in comunità dopo la scuola

VILLAFRANCA PIEMONTE – Sono ore di apprensione per Massimo Bianciotto, 16 anni, di Pinerolo. Il ragazzo risulta scomparso da ieri, 25 febbraio, da quando non è rientrato nella comunità San Luca di Villafranca Piemonte dopo l’uscita da scuola a Verzuolo.

Secondo quanto ricostruito, Massimo avrebbe lasciato regolarmente l’istituto al termine delle lezioni, ma non ha mai fatto ritorno in comunità e il cellulare che ha con sé risulta spento. La denuncia di scomparsa è stata presentata ai carabinieri.

A lanciare un appello è la madre, Elisa Bianciotto, che chiede a chiunque ne sappia qualcosa di contattare i carabinieri.

Info utili

Massimo ha 16 anni ed è alto circa 1,70 cm. L’ultima volta che è stato visto indossava jeans, felpa, giacca nera con un ricamo rosso sul retro e uno zaino Invicta grigio-blu.

Ogni segnalazione può essere utile. Chiunque abbia informazioni o lo abbia visto è invitato a contattare immediatamente i carabinieri o la polizia.

