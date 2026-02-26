Rapina in un supermercato di Ivrea: aggrediscono vigilante e spruzzano spray urticante, tre ricercati

IVREA – Al supermercato Lidl di via Sant’Ulderico a Ivrea c’è stata una rapina finita con il vigilante aggredito e il negozio evacuato per lo spray al peperoncino.

Erano le 18:30 di martedì 24 febbraio quando un uomo conosciuto dalle forze dell’ordine è entrato in negozio arrivando alle casse con solo un sacchetto di pane, altri due che lo hanno seguito hanno riempito gli zaini di merce e stavano uscendo senza pagare. Il vigilante addetto al controllo li ha fermati, ma è stato aggredito con calci e pugni oltre al lancio di batterie e sacchi di terriccio posizionati vicino alle barriere delle casse.

Per rendere più agevole la fuga, i tre malviventi hanno spruzzato abbondante spray al peperoncino nel negozio, distraendo i presenti e obbligando personale e clienti ad evacuare i locali.

Nonostante la rapina finita con la fuga, i tre sono già conosciuti alle forze dell’ordine che sono sulle loro tracce.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese