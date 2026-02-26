CronacaTorino
Rapina in un supermercato di Ivrea: aggrediscono vigilante e spruzzano spray urticante, tre ricercati
Nonostante la rapina finita con la fuga, i tre sono già conosciuti alle forze dell’ordine che sono sulle loro tracce
IVREA – Al supermercato Lidl di via Sant’Ulderico a Ivrea c’è stata una rapina finita con il vigilante aggredito e il negozio evacuato per lo spray al peperoncino.
Erano le 18:30 di martedì 24 febbraio quando un uomo conosciuto dalle forze dell’ordine è entrato in negozio arrivando alle casse con solo un sacchetto di pane, altri due che lo hanno seguito hanno riempito gli zaini di merce e stavano uscendo senza pagare. Il vigilante addetto al controllo li ha fermati, ma è stato aggredito con calci e pugni oltre al lancio di batterie e sacchi di terriccio posizionati vicino alle barriere delle casse.
Per rendere più agevole la fuga, i tre malviventi hanno spruzzato abbondante spray al peperoncino nel negozio, distraendo i presenti e obbligando personale e clienti ad evacuare i locali.
Nonostante la rapina finita con la fuga, i tre sono già conosciuti alle forze dell’ordine che sono sulle loro tracce.
Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese